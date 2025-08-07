Aurelian Temișan, declarație de dragoste pentru soția lui, Monica Davidescu, de ziua ei de naștere: „Lasă-ne să te bucurăm”

Monica Davidescu a împlinit 53 de ani pe data de 6 august. Actrița a fost impresionată de ziua ei de naștere de o declarație de dragoste superbă din partea soțului ei, Aurelian Temișan.

Aurelian Temișan, declarație de dragoste pentru soția lui

Pe Instagram, Aurelian Temișan i-a transmis un mesaj înduioșător soției sale, Monica Davidescu, în ziua în care actrița a împlinit 53 de ani.

„Monica, aș putea scrie o listă de urări pentru tine, dar prefer să nu și să îți spun doar atât: lasă-ne să te bucurăm și să îți fim scut de protecție pentru tot ce oferi si ești ca Om. La mulți și plini de iubire ani!”, a scris Aurelian Temișan.

De asemenea, și Monica Davidescu a făcut o postare specială cu ocazia aniversării ei, în care mulțumește oamenilor care îi fac fiecare zi mai frumoasă.

„Multumesc Doamne pentru ziua mare în care am intrat în viață!

Mulțumesc familiei mele!

Mulțumesc prietenilor care îmi sunt alături!

Mulțumesc tuturor celor care mă susțin în sălile de spectacole!

Mulțumesc colegilor de scenă!

Mulțumesc celor care au înțeles că arta e hrană pentru suflet!

Acum împart cu voi, de ziua mea, o imagine din vacanță, dar de luni sunt din nou în acțiune pentru a vă dărui din toamnă noutăți.

Mulțumesc pentru gânduri bune și urări!”, a transmis Monica Davidescu.

Aurelian Temișan, declarații rare după 18 ani de căsnicie cu Monica Davidescu

Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează unul dintre cele mai longevive și solide cupluri de artiști din România. Actrița și artistul s-au cunoscut pe 13 ianuarie 1995. Sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună o fiică, pe nume Dora.

Aurelian Temișan a vorbit recent despre căsnicia sa de lungă durată alături de Monica Davidescu. Artistul și-a amintit cu multă căldură de prima dată când a văzut-o pe cea care i-a devenit ulterior soție. Actorul nu va uita, cu siguranță, data de 13 ianuarie 1995, când a cunoscut-o pe actriță.

„S-au făcut 30 de ani într-o zi care unora poate nu le poartă noroc. 13 nouă ne poartă noroc. Pe 13 ne-am cunoscut, pe 13 ianuarie 1995. Ca și deloc coincidență pentru mine am stat la apartamentul 13 aproape toată viața în Craiova. Am stat la blocul 13 când n-am stat la apartamentul 13. Am stat pe 13 septembrie, 18 ani împreună cu Monica. Am avut și am 13 la mașină. Deci, nu e întâmplător. Și-am făcut 30 de ani. 30 de ani cu de toate. Am încercat să dăm timpul în urmă să realizăm unde s-au dus și de ce s-au dus așa de repede acești ani. Dar sunt întrebări fără răspuns, așa că încercăm să ne ocupăm de următorii 30 de ani”, a declarat Aurelian Temișan pentru Click!

Aurelian Temișan a mai vorbit și despre cum i s-a schimbat viața în cei 18 ani de căsnicie cu Monica Davidescu.

„18 ani de căsătorie, de căsnicie, nici ăștia dacă mă întrebi unde s-au dus, nu știu să-ți spun. Știu doar că au așezat în mine valențe și mi-au creat ordinea de valori mai clară, mai ales de când a apărut și Dora de 14 ani din cei 18 de căsătorie. Sunt mulțumit, sunt fericit și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot ce am trăit până acum, indiferent că unele nu au fost clipe fericite, nici la ea și nici la mine, dar cu gândul la milioanele de clipe fericite trăite alături de părinții mei, căci despre ei era vorba, nu pot decât să-i mulțumesc tot Lui. Să fim sănătoși, să ducem tot frumosul care ne așteaptă de acum încolo”, a adăugat Aurelian Temișan pentru sursa citată anterior.

