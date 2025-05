Cum este Aurelian Temișan în rolul de tată. Ce pasiuni are fiica lui, Dora: „Schimbarea să vină de la ea”

Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează unul dintre cele mai longevive și solide cupluri de artiști din România. Actrița și artistul s-au cunoscut pe 13 ianuarie 1995. Sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună o fiică, pe nume Dora, în vârstă de 14 ani.

Într-un interviu acordat recent, Aurelian Temișan a vorbit despre rolul de tată și despre provocările întâmpinate în creșterea fiicei sale, Dora.

Fiica lui, Dora, face deja cursuri de actorie, dar momentan nu este decisă dacă va urma un drum artistic.

Aurelian Temișan a vorbit recent despre căsnicia sa de lungă durată alături de Monica Davidescu. Artistul și-a amintit cu multă căldură de prima dată când a văzut-o pe cea care i-a devenit ulterior soție. Actorul nu va uita, cu siguranță, data de 13 ianuarie 1995, când a cunoscut-o pe actriță.

„S-au făcut 30 de ani într-o zi care unora poate nu le poartă noroc. 13 nouă ne poartă noroc. Pe 13 ne-am cunoscut, pe 13 ianuarie 1995. Ca și deloc coincidență pentru mine am stat la apartamentul 13 aproape toată viața în Craiova. Am stat la blocul 13 când n-am stat la apartamentul 13. Am stat pe 13 septembrie, 18 ani împreună cu Monica. Am avut și am 13 la mașină. Deci, nu e întâmplător. Și-am făcut 30 de ani. 30 de ani cu de toate. Am încercat să dăm timpul în urmă să realizăm unde s-au dus și de ce s-au dus așa de repede acești ani. Dar sunt întrebări fără răspuns, așa că încercăm să ne ocupăm de următorii 30 de ani”, a declarat Aurelian Temișan pentru Click!