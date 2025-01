Aurelian Temișan și Monica Davidescu sărbătoresc 30 de ani de relație. Mesajul artistului pentru soția sa: „Poate par puțini”

Aurelian Temișan a marcat trei decenii de iubire și parteneriat cu Monica Davidescu printr-un mesaj plin de emoție, dedicat celei care i-a fost alături atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. Cei doi, care formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea artistică românească, și-au început povestea de dragoste în 1995, într-un cadru profesional, transformând o simplă întâlnire într-o relație durabilă și profundă.

Întâlnirea lor, petrecută în contextul unui spectacol, a fost catalizatorul unei relații ce continuă să inspire. Monica, o actriță la început de drum, s-a remarcat prin naturalețe și farmec, calități care l-au atras pe Aurelian. La rândul său, artistul, deja cunoscut pentru talentul său muzical, i-a câștigat inima prin sinceritate și carismă. Cei doi au dezvoltat rapid o prietenie care s-a transformat într-o frumoasă poveste de iubire.

Căsătoriți în 1996, Aurelian și Monica au continuat să fie un sprijin reciproc, atât în viața de familie, cât și în cariera artistică. Fericirea lor a fost completată de venirea pe lume a fiicei lor, Dora, care acum are 14 ani și este o sursă de bucurie pentru familia lor.

Artistul a marcat această aniversare importantă printr-o postare pe rețelele de socializare, unde a împărtășit gânduri pline de recunoștință pentru partenera sa de viață. Povestea lor este o dovadă că iubirea, respectul și sprijinul reciproc pot sta la baza unei relații de durată, care să înfrunte testul timpului.

„Azi se fac 30 de ani de la primul ‘Bună, eu sunt Monica’ (13 ianuarie 1995). Sunt 30 de ani de când, într-o seară, am dat mâna respectuos cu o fată sensibilă, rușinoasă, care își lua foarte în serios munca de prezentatoare și care m-a întrebat cum să mă prezinte. De atunci s-au dus 30 de ani, cu de toate. Am construit împreună cu pași lenți, dar siguri, ne-am crescut unul pe celălalt, am învățat să ne respectăm stările, tabieturile, să punem preț pe sentimente, să facem în asa fel încât povestea să continue. Au fost zile bune, cu soare, au fost furtuni, a plouat, am plâns, am râs, ne-am întristat văzând cum oameni dragi inimilor noastre ne părăsesc (părinți, prieteni, cunoștințe), ne-am bucurat la reușitele unora, ne-a părut rău de neîmplinirile altora și… iata-ne în 2025, la 30 de ani de atunci. Poate par puțini… dar nu sunt, poate par mulți… dar nu sunt, sunt doar 30 de ani, din care 18 sunt de unire în față lui Dumnezeu, iar 14 de când familia noastră, pe lângă animăluțe, s-a împlinit cu cea mai dorită ființă… Dora. Să sperăm că mai stăm pe aici ceva vreme, să sperăm că vom mai aduna amintiri și că în următorii 30 de ani vom scrie și despre nepoți, ajunși și ei la rândul lor la maturitate.

Sănătoși să fim!

La mulți ani, Monica!

La mulți ani, Dora!

La mulți ani… nouă, tuturor!”, a încheiat artistul mesajul, însoțit și de câteva fotografii ce marcau aniversarea lor specială.