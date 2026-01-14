Céline Dion dezvăluie cele mai neașteptate lucruri pe care le are în geantă

Geanta lui Céline Dion pare desprinsă dintr-un sketch de comedie. Înăuntru nu se află doar lucruri banale, ci un adevărat „kit de supraviețuire” de divă: un microfon, mâncare pentru câine și… un telefon fix.

Ce este în geanta lui Céline Dion

Luni, artista în vârstă de 57 de ani le-a oferit fanilor de pe Instagram un tur al conținutului poșetei sale supradimensionate, iar clipul a devenit rapid viral datorită umorului și naturaleții cu care cântăreața se prezintă. Fără filtre și fără pretenții, Céline Dion a demonstrat încă o dată că știe să se distreze pe seama propriei imagini.

„Locuiesc în Vegas”, spune ea în timp ce scoate din geantă un evantai pliabil și începe să se răcorească. „E cald!” Imediat după, artista mai face o „descoperire”: o punguță cu crochete și „medicamente” pentru cățelul ei de doar un kilogram, despre care vorbește cu multă tandrețe.

Urmează bomboanele Mentos, nelipsite, după cum sugerează Céline, pentru momentele în care „mai ai nevoie să-ți împrospătezi respirația”. Apoi, diva continuă inventarul cu un spray dezinfectant pentru mâini și o cremă hidratantă, despre care spune că este una dintre preferatele ei.

„E una dintre favoritele mele: Byredo Blanche”, afirmă artista, mirosind teatral tubul de cremă. Dar surprizele nu se opresc aici. Din geantă apare și un microfon. Al ei. „Doar în caz că… cineva îmi cere să cânt Happy Birthday”, glumește Céline, înainte să se lanseze într-un fragment din celebra piesă „Unforgettable” a lui Nat King Cole.

Cu zâmbetul pe buze, artista continuă seria momentelor amuzante. „Îți trebuie mult curaj… sau multe bile”, spune ea, ridicând două bile de biliard de pe masa din fața ei, „ca să iei microfonul și să te prefaci că ești pe scenă.” În timp ce fredonează câteva versuri din „Believe” de Cher, Céline scoate din geantă și o piatră inscripționată cu cuvântul „Believe”.

Apoi își etalează ecusonul VIP de la turneul „Courage', explicând, în stilul ei inconfundabil, de ce îl poartă mereu cu ea: „Îți trebuie mult curaj să umbli cu propriul tău ecuson VIP. E pentru că, atunci când cumpăr ceva, oamenii mă întreabă: Chiar ești tu?”.

În timp ce mai lansează o notă înaltă, care îi atrage imediat atenția cățelului, Céline glumește că astfel de situații i se întâmplă des. „Nu mă cred”, spune ea. „Așa că scot telefonul meu vechi”, continuă artista, arătând un telefon cu disc, „și sunt gen: Ok, vă arestez, sun la 911 și cer ajutor!”.

Înainte de final, cântăreața își aplică un luciu roz de buze, menționând că aerul din Las Vegas este foarte uscat și încurajându-și fanii să aibă grijă de ei și să se hidrateze.

Clipul se încheie în forță, cu Céline cântând la microfon și ridicând geanta… moment în care tot conținutul se varsă spectaculos pe podea. Un final perfect pentru un video care arată o Céline Dion naturală, autoironică și extrem de carismatică.

foto: Arhiva ELLE

