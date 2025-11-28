Céline Dion, mesaj emoționant despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Să încetinim, să respirăm adânc”

Céline Dion a marcat Ziua Recunoștinței printr-un mesaj public rar, în care a vorbit despre valoarea conexiunilor umane, pe fondul problemelor de sănătate cu care se confruntă în ultimii ani.

Artista, diagnosticată în 2022 cu sindromul persoanei rigide, a transmis într-o postare publicată pe rețelele sociale că perioada sărbătorilor reprezintă un moment prielnic pentru a ne reaminti că trebuie „să încetinim, să respirăm adânc și să fim recunoscători”.

În mesajul său, Céline Dion a făcut referire la importanța legăturilor dintre oameni, indiferent de contextul în care acestea se manifestă.

„Este ceva puternic în a fi alături de oamenii pe care îi iubești, fie în jurul unei mese pline, la telefon sau chiar doar în inima ta. Sunt foarte recunoscătoare pentru familia mea și pentru momentele noastre împreună, care înseamnă enorm pentru mine”, a scris artista.

Mesajul de Ziua Recunoștinței a fost încheiat cu un gând adresat fanilor, cărora le-a urat „bucurie, pace și recunoștință pentru toate lucrurile, inclusiv pentru cele mărunte”.

Declarațiile vin în contextul unor traume personale majore. În 2016, cântăreața și-a pierdut soțul, René Angélil, care a murit la vârsta de 73 de ani, după o luptă cu cancerul la gât. La doar două zile distanță, fratele ei mai mare, Daniel Dion, a decedat la 59 de ani, din cauza unui cancer la creier, gât și limbă.

Într-un interviu acordat anterior revistei PEOPLE, Dion a vorbit despre impactul acestor pierderi și despre schimbările pe care le-au adus în viața ei.

„Să-mi ajut copiii să înțeleagă: „Nu-l mai căutați pe tata», asta m-a făcut puternică”, declara artista, adăugând că experiențele dificile „te obligă să devii mai puternic, altfel nu poți înțelege sensul vieții.”

Tot atunci, Céline Dion spunea că perioada respectivă a marcat și începutul unei noi etape personale.

„Toată viața am fost foarte protejată. Dintr-odată, eu luam toate deciziile”, afirma ea. „Acum, eu sunt cea care conduce.”

Céline Dion, apariție publică rară alături de cei trei fii ai săi

Luna trecută, cântăreața a avut o apariție rară la concertul susținut de Paul McCartney în Las Vegas. Potrivit presei, Dion a fost văzută în public la spectacolul de pe Allegiant Stadium, parte a turneului Got Back, alături de cei trei fii ai săi.

Artista, îmbrăcată într-o helancă neagră și purtând o pălărie, a fost surprinsă aplaudând și ridicând mâinile în aer, bucurându-se de prestația muzicianului împreună cu René-Charles, în vârstă de 24 de ani, și gemenii Nelson și Eddy, de 14 ani.

Dion a avut foarte puține apariții publice de la momentul diagnosticării cu sindromul persoanei rigide, o boală autoimună și neurologică rară, confirmată în august 2022. Cu toate acestea, artista a mai fost văzută la concerte live. În luna iunie, ea a fost prezentă tot pe Allegiant Stadium, de această dată la turneul mondial Music of the Spheres al trupei Coldplay, unde a schimbat câteva cuvinte cu solistul Chris Martin.

„Ei bine, Céline, sora mea frumoasă, ești un adevărat superstar. Haideți să o aplaudăm pe legendara Céline Dion, te iubim”, a spus Martin de pe scenă, după ce imaginea cântăreței a apărut pe ecranele stadionului, potrivit unui clip video distribuit de fani pe X. Omagiul său, însoțit de aplauzele publicului, a emoționat-o vizibil pe interpreta hitului The Power of Love.

Dion, care a participat la concertul Coldplay tot alături de fiii ei, a descris ulterior experiența ca fiind „de neuitat” într-o postare pe Instagram. „Inima mea cântă încă!”, a scris ea. „Un mulțumesc din suflet trupei și echipei lor extraordinare pentru felul cald și plin de bunătate cu care ne-au primit familia. A fost totul… fantastic”, a adăugat artista.

Apariția de familie de pe Allegiant Stadium a venit la scurt timp după ce Dion a vorbit despre modul în care își găsește puterea în fiii ei, în timp ce se confruntă cu boala, care poate provoca spasme musculare dureroase, dificultăți de mers și probleme respiratorii.

În același interviu pentru PEOPLE, artista declara:

„Abia puteam să merg la un moment dat și îmi lipsea enorm să trăiesc cu adevărat. Copiii mei au început să observe. Mi-am spus: „Au pierdut deja un părinte. Nu vreau să fie speriați.” Le-am explicat: „L-ați pierdut pe tata, dar mama are o afecțiune. Nu o să mor. Este ceva cu care voi învăța să trăiesc.”

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro