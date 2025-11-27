Decizia neașteptată luată de familia lui Bruce Willis. Ce se va întâmpla cu actorul după moartea lui

Familia actorului american Bruce Willis a anunțat că intenționează să doneze creierul actorului comunității științifice după decesul său. Decizia a atras atenția internațională și a fost făcută publică chiar de rudele sale, conduse de soția sa, Emma Heming Willis.

Ce se va întâmpla cu corpul lui Bruce Willis după moarte

Bruce Willis s-a retras din actorie în 2022, după ce a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare care afectează limbajul. La un an după, medicii au revizuit diagnosticul, stabilind că actorul suferă de demență frontotemporală (FTD), o boală neurodegenerativă care degradează progresiv funcții precum limbajul, comportamentul și personalitatea. În cartea sa recentă, The Unexpected Journey, Emma Heming Willis dezvăluie că familia a luat decizia de a dona creierul actorului în speranța că specialiștii vor putea studia în profunzime efectele FTD.

Potrivit cercetătorilor, această donație poate oferi comunității științifice șansa de a identifica modificări cerebrale, proteine anormale, mutații sau schimbări structurale, care altfel ar fi dificil de observat. Deși reprezintă un pas delicat, familia Willis consideră că este unul necesar. Pentru membrii familiei, inclusiv pentru fosta soție Demi Moore și cele cinci fiice ale actorului, gestul înseamnă transformarea unei situații dureroase într-o contribuție semnificativă la cunoașterea medicală.

În plus, familia speră că vizibilitatea acestui caz va ajuta la creșterea conștientizării cu privire la demența frontotemporală, o afecțiune încă puțin cunoscută, dar la fel de devastatoare precum alte tipuri de demență mai mediatizate.

Emma Heming, despre mutarea actorului în altă casă

Emma Heming, soția lui Bruce Willis, a explicat motivele pentru care actorul, diagnosticat cu demență frontotemporală, a fost mutat din casa familiei într-o locuință separată, cu îngrijire permanentă. Într-o apariție la Good Morning America (ABC News), ea a subliniat că prioritatea rămâne echilibrul întregii familii, inclusiv al fiicelor Mabel, în vârstă de 13 ani, și Evelyn, de 11 ani.

„[A fost] cea mai sigură și mai bună decizie — nu doar pentru Bruce, ci și pentru cele două fetițe ale noastre”, a declarat Heming în dialog cu Michael Strahan. „Și, știți, chiar nu e un subiect de dezbatere.”

Mutarea, a explicat ea în același interviu, garantează supraveghere continuă pentru Bruce Willis și un mediu stabil pentru cele două fete.

„Acum știu că Bruce are cea mai bună îngrijire 100% din timp. Nevoile lui sunt îndeplinite 100% din timp, la fel ca și ale celor două fete ale noastre. Așa că nu voi supune asta la vot.”

Potrivit Daily Mail, în timp ce promova volumul The Unexpected Journey, Heming a vorbit și despre presiunea uriașă pusă pe umerii îngrijitorilor și despre modul în care aceștia sunt adesea judecați pe nedrept.

„Îngrijitorii sunt atât de judecați și asta arată că oamenii uneori au doar o opinie, fără să aibă cu adevărat experiența necesară.” Ea a adăugat: „Voi spune că demența se manifestă diferit în fiecare familie. Dacă ai văzut un caz de demență, ai văzut doar un caz de demență. Trebuie să faci ceea ce este corect pentru familia ta și ceea ce va păstra în siguranță atât persoana iubită, cât și copiii tăi.”

Tot într-un interviu citat de Daily Mail, Heming a povestit un moment de cotitură, după ce un neurolog i-a spus că îngrijitorii mor adesea înaintea celor pe care îi îngrijesc.

„Nu sunt un eșec pentru că am nevoie de ajutor. E în regulă să ridic mâna și să cer. Nu îmi dădusem seama de asta”, a mărturisit ea. „Aveam nevoie de permisiunea cuiva să-mi spună că e în regulă să cer ajutor. Asta sper că face această carte pentru îngrijitori: le dă permisiunea să aibă grijă de ei înșiși. Pentru că dacă nu o fac, cum vor putea să fie acolo și să continue să aibă grijă de persoana pe care o iubesc?”.

