Demi Moore, dezvăluiri dureroase despre schimbarea „dificilă” a personalității fostului soț Bruce Willis, cauzată de demență

Demi Moore a vorbit deschis despre lupta „dificilă” a fostului ei soț, Bruce Willis, cu demența, într-un interviu difuzat recent în podcastul celebrei personalități TV, Oprah Winfrey.

Demi Moore, despre interacțiunea cu Bruce Willis

În timp ce fosta gazdă TV discuta cu actuala soție a lui Willis, Emma Heming, despre noua ei carte de memorii, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, Winfrey a prezentat un fragment dintr-o convorbire preînregistrată cu Moore.

„Este greu. Este dificil să vezi pe cineva care a fost atât de plin de viață, puternic și hotărât cum se schimbă și se transformă într-o altă versiune a lui însuși”, a spus actrița, care are trei fiice împreună cu Willis: Rumer (37 de ani), Scout (34 de ani) și Tallulah (31 de ani). „Dar perspectiva mea este că e foarte important să îi întâlnești exact acolo unde se află. Să nu ai așteptarea ca el să fie cine era sau cine ai vrea să fie. Și când faci asta, descoperi o dulceață incredibilă, ceva blând, tandru și plin de iubire. Și poate că devine chiar mai jucăuș și copilăresc, pentru că are nevoie de mai multă grijă.”

Moore a subliniat că, pentru ea, cel mai important lucru este „să fii prezent”.

„Dacă proiectezi gândul spre unde se va ajunge, creezi doar anxietate. Dacă te uiți înapoi și vezi ce ai pierdut, tot anxietate și tristețe creezi”, a continuat actrița. „Dar dacă rămâi prezent, descoperi că este încă atât de mult din el acolo. Poate nu întotdeauna prin cuvinte, dar totul are o frumusețe aparte.”

Care este starea de sănătate a actorului

Comentariile lui Moore vin la scurt timp după ce Emma Heming a dezvăluit că a luat decizia „greu de dus' de a-l muta pe actorul din Die Hard într-un alt cămin, explicând că acesta „ar fi vrut ca fetele lor, Mabel (13 ani) și Evelyn (11 ani), să trăiască într-o casă adaptată nevoilor lor, nu ale lui”.

Chiar și așa, Willis ia în continuare micul dejun și cina împreună cu soția și fiicele sale, în locuința unde primește îngrijire permanentă din partea unei echipe specializate.

Actorul, în vârstă de 70 de ani, a anunțat în 2022 că suferă de afazie, boală care l-a determinat să se retragă din actorie. Heming, care are 47 de ani, a oferit recent o nouă actualizare despre starea lui, precizând că acesta este „încă foarte mobil”, deși afecțiunea îi afectează vorbirea, scrisul și capacitatea de a înțelege limbajul, potrivit Mayo Clinic.

„Bruce este, per ansamblu, într-o stare bună de sănătate. Doar creierul îl trădează”, a explicat Heming într-un interviu acordat lui Diane Sawyer pentru ABC News.

Emma Heming va vorbi pe larg despre rolul ei de îngrijitoare în cartea de memorii ce urmează să fie publicată pe 9 septembrie.

Povestind despre starea lui Bruce Willis, Emma Heming Willis a arătat și că actorul a devenit „mai tăcut”, deși în mod normal era foarte vorbăreț, dar și că „s-a simțit mai îndepărtat, mai rece, nu cum era el, adică foarte cald și afectuos”, lucru pe care l-a caracterizat drept „alarmant”. Însă a povestit că există și momente în care soțul său pare să revină la fostul său sine, însă nu dese. Mărturisirea a continuat pe un ton emoționant.

„Câteodată este râsul lui, știi? Are un râs din toată inima și, uneori, poți să mai vezi acea sclipire din ochi sau acel zâmbet, ceea ce, evident, mă transpune în vremurile (în care era bine).”

Citește și:

Alexandru Ciucu, replică indirectă către Alina Sorescu: „Nu trebuie să demonstrez nimănui că sunt un tată bun'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro