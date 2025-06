Emma Heming, soția lui Bruce Willis, dezvăluie cum a continuat actorul să joace în secret în timp ce se lupta cu demența

Emma Heming vorbește pentru prima oară public despre cum Bruce Willis a reușit să-și mențină activitatea pe platourile de filmare chiar și atunci când simptomele demenței frontotemporale (FTD) deveneau tot mai evidente. În cartea sa, The Unexpected Journey, care va apărea pe 9 septembrie 2025, Emma descrie eforturile făcute în spatele camerelor pentru a-l ajuta pe Bruce să-și ducă la capăt rolurile, în special în filmele Assassin (2023) și trilogia Detective Knight (2022–2023).

Emma, în vârstă de 46 de ani, relatează că regizorii îi reduceau replicile, iar un prieten apropiat îi șoptea textele prin cască, pentru ca actorul să nu atragă atenția asupra stării sale. În ciuda problemelor, Bruce a continuat să joace discret, fără ca publicul să știe despre suferința sa. Inițial diagnosticat cu afazie în 2022, boala s-a agravat, iar în 2023 familia a confirmat că este vorba despre demență frontotemporală – o boală neurodegenerativă care afectează vorbirea, comportamentul și gândirea.

Willis, acum în vârstă de 70 de ani, s-a retras complet din lumina reflectoarelor. El are cinci fiice: două cu Emma – Mabel (12) și Evelyn (10) – și trei cu fosta soție Demi Moore – Rumer (36), Scout (32) și Tallulah (30). Rumer a declarat recent că tatăl ei „se simte bine”, în ciuda diagnosticului.

Emma Heming spune că a scris cartea pentru a-i ajuta pe cei care trec prin experiențe similare.

„Am scris cartea pe care mi-aș fi dorit să o primesc când am aflat diagnosticul. Nu aveam speranță, nici direcție. Astăzi, viața noastră arată diferit pentru că am reușit să construim sprijinul necesar”, explică ea. The Unexpected Journey nu este o carte de memorii, ci un ghid pentru îngrijitorii celor care suferă de boli neurodegenerative.