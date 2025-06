Fosta vecină a cuplului Daniel Craig & Rachel Weisz, dezvăluiri rare despre viața alături de cei doi actori

Daniel Craig și Rachel Weisz sunt cunoscuți nu doar pentru talentul lor, ci și pentru discreția cu care aleg să-și trăiască viața privată. Totuși, o fostă vecină a cuplului, bloggerița Ilana Wiles, a oferit câteva detalii rare despre cei doi, într-un videoclip publicat pe TikTok.

Wiles a povestit că a locuit în același bloc din New York cu Daniel Craig și Rachel Weisz:

„Le-am spus că vecinul meu de sus este o celebritate”, a mărturisit ea, participând la trendul #holyairball, în care creatorii de conținut dezvăluie „mituri” despre viața lor, înainte să împărtășească un fapt real surprinzător.

Bloggerița a povestit cum ea și soțul său, Mike, au avut numeroase întâlniri cu celebrul cuplu de-a lungul anilor, descriindu-l pe Daniel Craig ca fiind foarte vorbăreț și lăudând frumusețea lui Rachel Weisz.

„Ca să fie clar, niciunul dintre noi nu mai locuiește acolo, dar ei au fost vecinii noștri de sus timp de 10 ani! Am doar cuvinte frumoase despre ei”, a scris Wiles în descrierea videoclipului.

Potrivit Realtor.com, Daniel Craig și Rachel Weisz au deținut un penthouse de 6 milioane de dolari în East Village, proprietate în care au locuit timp de șapte ani, până în 2019.

Într-un articol mai vechi, publicat pe Substack, Ilana a povestit și o întâmplare simpatică: „Nu erau cei mai buni prieteni și nu veneau să împrumute zahăr, dar Mike, soțul meu, a ajutat-o pe Rachel să urce cumpărăturile până la etajul 15 când a fost o pană de curent.”

„[Rachel] arată de 27 de ani în realitate”, a continuat ea. „Și am avut numeroase întâlniri în lift cu Daniel de-a lungul acelor ani, la fel și majoritatea prietenilor mei care veneau des în vizită.” A completat cu o întrebare retorică și o exclamație sinceră: „Știi cum e să fii singur într-un spațiu mic și închis, pentru câteva momente, cu James Bond? Ireal!”, a mărturisit Ilana Wiles.

Daniel Craig nu vrea să-și lase averea copiilor lui

În urmă cu câțiva ani, Daniel Craig a dezvăluit că nu plănuiește să-și lase averea copiilor săi, ba chiar a declarat că fenomenul i se pare „dezgustător.”

„Nu vreau să las sume mari generației următoare. Cred că moștenirile sunt ceva chiar foarte dezgustător”, a spus actorul într-un interviu pentru publicația britanică Candis Magazine. „Filosofia mea e să scapi de ea sau să o dai înainte să te duci. Nu e și o zicală veche care spune că, dacă mori bogat, ai eșuat?”, a adăugat Craig.

Actorul l-a menționat și pe industriașul Andrew Carnegie care, înainte de moartea sa din 1919, a donat miliarde de dolari – „ceea ce arată cât de bogat era, pentru că sigur a mai și păstrat ceva din avere.”

Potrivit surselor, Daniel Craig are o avere estimată la 160 de milioane de dolari. El și actuala sa soție, Rachel Weisz, au împreună o fetiță în vârstă de aproape 7 ani. Actorul mai are o fiică, Ella, în vârstă de 33 de ani, din căsnicia cu fosta sa soție, Fiona Loudon. Rachel are și ea, la rândul ei, un fiu de 19 ani, Henry, din relația cu regizorul Darren Aronofsky.

Oricum ar sta lucrurile, se pare că niciunul dintre copiii lui Daniel Craig – sau ai lui Weisz – nu se vor bucura de moșteniri considerabile, atât timp cât actorul își menține filosofia de viață.

Foto: Hepta

