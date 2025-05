Soția lui Bruce Willis, mărturisiri dureroase despre momentul în care actorul a fost diagnosticat cu demență: „Viitorul pe care ni-l imaginasem a dispărut brusc”

Emma Heming Willis a retrăit cu emoție unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa: ziua în care soțul ei, Bruce Willis, a fost diagnosticat cu demență frontotemporală, în 2022.

Emma Heming a vorbit despre diagnosticul lui Bruce Willis

Luni, în cadrul forumului Women’s Alzheimer’s Movement organizat la Las Vegas, Emma a vorbit public despre impactul profund pe care această veste l-a avut asupra ei și a familiei sale, dar și despre modul în care acel moment i-a schimbat complet viața și a inspirat-o să scrie o carte – The Unexpected Journey, care urmează să fie lansată în luna septembrie.

„În ziua în care Bruce a primit diagnosticul, am plecat din cabinetul medicului cu un pliant în mână și un rămas-bun gol. Fără niciun plan, fără îndrumare, fără speranță. Doar șoc. Viitorul pe care ni-l imaginasem a dispărut brusc, iar eu am rămas să-mi țin familia unită, să-mi cresc cele două fiice mici și să am grijă de omul pe care îl iubesc, în timp ce încercam să înțeleg o boală despre care știam foarte puțin.”, a declarat Emma, potrivit revistei People.

În martie 2022, familia actorului anunța retragerea acestuia din lumina reflectoarelor, inițial din cauza afaziei. Diagnosticul a fost ulterior actualizat, confirmând o formă gravă și rară de demență. La evenimentul din Las Vegas, Emma Heming a fost recunoscută pentru implicarea sa activă în sprijinirea îngrijitorilor, o misiune care a devenit personală pentru ea. A mărturisit că, în acele prime zile, s-a simțit complet copleșită:

„M-am simțit pierdută, izolată și înspăimântată. Ceea ce aveam nevoie atunci nu era doar un set de informații medicale. Aveam nevoie ca cineva să mă privească în ochi și să-mi spună: ‘Acum pare imposibil, dar îți vei găsi echilibrul. Vei supraviețui și vei crește din această experiență.'”

Despre cartea pe care urmează să o publice, Emma spune că este, de fapt, un sprijin pentru alții care trec prin situații similare. „Am scris-o pentru toți cei care îngrijesc persoane dragi, pentru cei disperați să găsească răspunsuri, care au nevoie de sprijin, care vor să fie văzuți și care se întreabă dacă vor reuși să treacă peste asta.'

Deși recunoaște că a beneficiat de acces la cei mai buni specialiști medicali – „datorită faptului că Bruce este cine este” – Emma a subliniat că acest privilegiu nu este disponibil tuturor. Tocmai din acest motiv, a simțit că este responsabilitatea ei să împărtășească cunoștințele și resursele acumulate: „Tocmai de aceea, nu am vrut să țin doar pentru mine toate informațiile primite. Am o platformă, am resurse pe care alții nu le au, iar acum vreau să le folosesc pentru a ajuta.”

Soția actorului, mesaj ferm

Deranjată de un articol apărut în presă, care oferea detalii despre boala cu care Bruce Willis se confruntă de peste un an, soția actorului, Emma Heming a decis să vorbească onest despre acest subiect.

„Titlul spune, practic, că nu mai există bucurie în soțul meu. Acum, pot să vă spun că acest lucru este departe de adevăr”, a declarat Emma într-un clip video postat pe contul său de Instagram.

Bruce Willis a fost diagnosticat anul trecut cu demență frontotemporală, o afecțiune degenerativă care i-a afectat serios calitatea vieții și care l-a determinat să renunțe la actorie. Inițial, actorul în vârstă de 68 de ani fusese diagnosticat cu afazie, însă după mai multe cercetări și teste medicii săi au ajuns la concluzia că suferă, de fapt, de demență.

„Nu mai speriați oamenii și nu îi mai faceți să creadă că, odată ce sunt diagnosticați cu o boală neurocognitivă: ‘Asta e tot. S-a terminat. Nu mai e nimic de văzut aici. Am terminat.’ Nu, este complet opusul acestui lucru.”, a adăugat Emma Heming, în vârstă de 45 de ani.

Citește și:

Smiley și Gina Pistol au aniversat doi ani de căsătorie. Ce mesaj a transmis artistul: „Glume pe care doar noi le înțelegem…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro