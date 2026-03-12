Cât costă un bilet pentru a participa alături de Meghan Markle la un eveniment dedicat femeilor în Australia

Meghan Markle și soțul ei, Prince Harry, vor vizita Australia luna viitoare, unde Ducesa de Sussex va fi invitata principală la un eveniment dedicat femeilor.

Meghan Markle va participa la retreat-ul Her Best Life, organizat la hotelul InterContinental Sydney Coogee Beach, în zona Coogee Beach din Sydney, în perioada 17–19 aprilie. Evenimentul este organizat de gazdele podcastului Her Best Life, Jackie ‘O’ Henderson și Gemma O’Neill, și promite „conversații puternice, relaxare, râsete și experiențe de neuitat”.

Momentul central al weekendului va fi o cină de gală, unde participanții vor avea ocazia să asculte o „conversație în persoană” cu Meghan, dar și să beneficieze de mai multe experiențe exclusive.

Biletul „VIP Experience” include un loc la o masă din primele două rânduri la cina de gală cu Meghan Markle, o fotografie de grup cu aceasta, un pachet exclusiv de cadouri VIP și cazare într-o cameră premium de hotel cu vedere la ocean.

Prețul pentru experiența VIP este de 3.199 de dolari australieni (aproximativ 2.288 de dolari americani), iar unii participanți pot cumpăra bilete Early Bird la prețul de 2.699 de dolari australieni (aproximativ 1.930 de dolari americani).

Gemma O’Neill, care o va intervieva pe Meghan pe scenă în cadrul evenimentului, a anunțat vestea miercuri, 11 martie.

„Nu-mi vine să cred că spun aceste cuvinte. Nu este nimeni mai șocat decât mine. Știu la ce vă gândiți, pentru că mă gândesc la același lucru. Cum a ajuns Meghan, Ducesa de Sussex, această femeie incredibilă, de la interviuri cu Oprah la a vorbi pe scenă cu mine, simpla Gemma, aici în Sydney?”

ONeill a adăugat că o admiră pe Meghan Markle pentru modul în care a depășit momentele dificile:

„Am admirat această femeie pentru tot ceea ce a îndurat, pentru felul în care s-a ridicat deasupra tuturor lucrurilor și pentru că a demonstrat că o femeie poate fi doborâtă, dar totuși se poate ridica din nou. Mă simt foarte onorată, mai ales că face acest lucru ca un favor, datorită unui prieten comun, și pentru că iubește cu adevărat comunitatea noastră.”

Înainte de weekendul dedicat femeilor la care va participa Meghan, Prince Harry va fi vorbitor principal la InterEdge Psychosocial Safety Summit, eveniment care începe pe 15 aprilie în Melbourne. Acolo va vorbi despre sănătatea mintală la locul de muncă în fața unui public format din lideri din industrie, factori de decizie, specialiști și susținători ai inițiativelor pentru bunăstarea psihologică.

Biletele pentru acest eveniment sunt deja disponibile, cu prețuri începând de la 1.978 de dolari australieni (aproximativ 1.415 dolari americani). Veniturile obținute vor fi donate organizației Lifeline Naarm, care oferă sprijin în situații de criză și servicii de prevenire a sinuciderii, disponibile 24 de ore din 24.

Un purtător de cuvânt al Ducelui și Ducesei de Sussex a confirmat pentru People la începutul acestei luni că cei doi plănuiesc să viziteze Australia la mijlocul lunii aprilie pentru mai multe activități private, profesionale și filantropice.

Ultima lor vizită în Australia a avut loc în octombrie 2018, la scurt timp după ce au anunțat că Meghan este însărcinată cu primul lor copil, Prince Archie. Totuși, Archie, în vârstă de 6 ani, și sora lui, Princess Lilibet, de 4 ani, nu își vor însoți părinții în această călătorie.

