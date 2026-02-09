Meghan Markle, apariție glam la o strângere de fonduri din Los Angeles

Meghan Markle readuce în prim-plan glamourul clasic de la Hollywood. Sâmbătă, 7 februarie, Ducesa de Sussex în vârstă de 44 de ani a sosit la gala caritabilă Fifteen Percent Pledge din 2026 purtând o rochie albă fără bretele, cu o trenă dramatică. Rochia personalizată, creată de Harbison Studio, a avut un decolteu tip inimă conturat cu negru și a fost completată de un șal negru care se prelungea într-o trenă lungă.

Meghan Markle, apariție glam

Meghan Markle și-a purtat părul prins într-un coc elegant și a accesorizat ținuta cu cercei lungi negri cu diamante, un inel mare cu piatră neagră și pantofi negri Stuart Weitzman cu toc.

Ea a părut într-o dispoziție excelentă la evenimentul organizat la Paramount Studios din Los Angeles, discutând cu invitații în timp ce stătea la una dintre mesele din față. Ducesa de Sussex nu a fost însoțită de Prințul Harry la gală, eveniment care a onorat-o pe prietena sa, Tina Knowles.

Potrivit PEOPLE, Meghan a zâmbit și a socializat cu participanții prezenți. Sprijinul acordat de Meghan pentru Knowles la gală vine după ce femeia de afaceri a fost invitată, în luna iunie, la podcastul ducesei, Confessions of a Female Founder.

În acel episod, Knowles a vorbit cu Meghan Markle despre colaborarea profesională cu fiicele sale celebre, Beyoncé și Solange Knowles. De asemenea, i-a oferit Ducesei de Sussex sfaturi despre posibilitatea de a lucra, în viitor, alături de propriii copii, Prințul Archie, de 6 ani, și Prințesa Lilibet, de 4 ani.

„Uneori apar dificultăți, pentru că atunci când lucrezi cu propriul copil sau cu mama ta, știi, pot apărea neînțelegeri”, a spus Knowles. Ea a adăugat că a lucra cu fiicele sale este „cel mai frumos lucru”, iar „le spun în fiecare zi… ‘Vă puteți afla oriunde alegeți să fiți.'”

La gala de sâmbătă, dedicată Tinei Knowles, au participat și alte vedete, printre care Chloe Bailey, Winnie Harlow, Kimora Lee Simmons, Ayra Starr, Jay Shetty, Jeanie Mai și Emma Grede.

Ținuta elegantă purtată de Meghan la gală a fost un contrast evident față de look-ul casual pe care l-a avut la ultima sa apariție publică alături de soțul ei, Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, la Festivalul de Film Sundance 2026 din ianuarie. Atunci, Ducesa a avut o apariție relaxată, purtând un pulover negru, pantaloni evazați negri și botine cu toc asortate, participând la festival alături de Ducele de Sussex pentru a promova noul lor documentar, Cookie Queens.

Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix

Emisiunea de lifestyle With Love, Meghan, intens promovată de Meghan Markle și lansată pe Netflix anul trecut, nu va continua cu un al treilea sezon. Mai multe surse citate de Page Six susțin că proiectul se oprește în forma sa actuală, după ce Ducesa de Sussex a mărturisit că producția implică „multă muncă”.

„Nu va continua sub forma unui serial. Au existat discuții despre episoade speciale de sărbători, dar, deocamdată, nu este nimic concret”, a declarat un apropiat pentru Page Six.

Conform informațiilor obținute de publicație, Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, își va concentra eforturile asupra dezvoltării brand-ului său de lifestyle, As Ever.

„Oamenii vor vedea pe canalele de social media ale lui Meghan conținut similar, cu gătit și proiecte creative pentru brand, dar în formate mai scurte”, a explicat una dintre surse.

Foto: Arhiva ELLE

