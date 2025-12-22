Meghan Markle și Prințul Harry au dezvăluit o imagine adorabilă de Crăciun. Cât de mari au crescut copiii lor, Prințesa Lilibet și Prințul Archie

Meghan Markle și Prințul Harry au împărtășit o fotografie inedită cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet, arătând cât de mult au crescut.

Meghan Markle, imagine de familie

În această imagine emoționantă realizată în aer liber și postată pe Instagram, familia formată din patru membri se află pe un pod. Ducele de Sussex, în vârstă de 41 de ani, zâmbea către fiul său de șase ani, Archie, care își ținea brațele în jurul taliei tatălui. Între timp, Markle s-a aplecat pentru a sta „frunte la frunte” cu fiica sa.

Lilibet, în vârstă de patru ani, purta o rochie albastră, șosete albe până la genunchi și balerini argintii, ținându-i mâinile actriței. Archie, pe de altă parte, purta jeans și un pulover cu coate întărite.

„Sărbători fericite! Din familia noastră către a voastră”, a scris Markle, care purta o rochie crem și pantofi slingback negri, alături de postarea pe rețelele sociale.

Cuplul a inclus, de asemenea, imagini rare cu Archie și Lilibet în videoclipul de final de an pentru Archewell Foundation, recent redenumită Archewell Philanthropies, cu ocazia aniversării de cinci ani a fundației.

În filmuleț, frații ajută la împingerea unui cărucior în timp ce fac voluntariat la un cămin de alimente din Los Angeles în noiembrie.

„În numele Biroului Prințului Harry și al Ducesei Meghan, precum și al Archewell, vă dorim un sezon festiv fericit și un an nou plin de bucurii”, se arată în descrierea videoclipului.

Cuplul, căsătorit în 2018, a inclus și anul trecut pe Archie și Lilibet în felicitarea lor de Crăciun.

În fotografia din decembrie 2024, cei mici au avut spatele la cameră, alergând către brațele deschise ale părinților pentru îmbrățișări. Markle și-a relansat contul de Instagram în luna următoare și își arată familia de atunci, de la vizite la câmpuri de dovleci până la cules de flori.

Soțul actriței, se spune, „nu este foarte încântat de aceste expuneri”.

Luna trecută, o sursă a declarat că fostul pilot militar este „foarte conștient de felul în care ea îl expune”. Deși Archie și Lilibet apar frecvent în show-ul Netflix al lui Markle, „With Love, Meghan”, copiii nu sunt implicați încă pe ecran.

În ceea ce-l privește pe Harry, acesta a împărtășit cu afecțiune un sărut cu soția sa în specialul de Crăciun din acest an și a făcut o glumă jucăușă legată de gătitul lui Markle. Potrivit Page Six, cuplul plănuiește să petreacă Crăciunul la reședința lor din Montecito, California, înainte de a pleca în străinătate pentru o vacanță de Anul Nou cu prietenii.

Harry! Those who laugh together grow together. #WithLoveMeghan Such a feel good show. pic.twitter.com/aq4isfwXhI — K D (@karend0609) December 3, 2025

În episodul special de sărbători al seriei With Love, difuzat în Marea Britanie, Ducele de Sussex a fost surprins criticând ceea ce a numit „anti-salată”, în timp ce o lăuda pe mama soției sale, Doria Ragland. Până acum, Prințul Harry apăruse doar ocazional în cele două sezoane anterioare, păstrând tăcerea, însă în această ediție și-a exprimat fără rezerve opiniile despre preparatele culinare ale lui Meghan.

Episodul de 56 de minute, intitulat With Love, Meghan – Holiday Celebration, vine în continuarea celor două sezoane criticate anterior ale serialului With Love. În cadrul programului, Prințul Harry a fost văzut gustând dintr-un bol pregătit de Meghan Markle, lăudând gumbo-ul gătit de mama ei și criticând opțiunea alternativă de salată de sfeclă.

