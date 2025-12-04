Prințul Harry, remarcă ironică la adresa lui Meghan Markle în serialul ei de pe Netflix

Prințul Harry a avut o intervenție devenită virală în noul episod With Love, Meghan – Holiday Celebration.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE.ro
Prințul Harry, remarcă ironică la adresa lui Meghan Markle în serialul ei de pe Netflix

Prințul Harry și-a făcut în sfârșit apariția cu replici în noul episod festiv al serialului Netflix al soției sale, Meghan Markle, unde a fost surprins ironizând gătitul Ducesei de Sussex.

Meghan Markle, ironizată de Prințul Harry

În episodul special de sărbători al seriei With Love, difuzat în Marea Britanie, Ducele de Sussex a fost surprins criticând ceea ce a numit „anti-salată”, în timp ce o lăuda pe mama soției sale, Doria Ragland. Până acum, Prințul Harry apăruse doar ocazional în cele două sezoane anterioare, păstrând tăcerea, însă în această ediție și-a exprimat fără rezerve opiniile despre preparatele culinare ale lui Meghan.

Episodul de 56 de minute, intitulat With Love, Meghan – Holiday Celebration, vine în continuarea celor două sezoane criticate anterior ale serialului With Love. În cadrul programului, Prințul Harry a fost văzut gustând dintr-un bol pregătit de Meghan Markle, lăudând gumbo-ul gătit de mama ei și criticând opțiunea alternativă de salată de sfeclă.

Momentele amuzante au început când Meghan a introdus tradiția britanică de a sparge crackers de Crăciun pentru Will Guidar și i-a arătat cum se face acest lucru. Ducesa de Sussex a umplut crackers cu flori uscate, confetti, ciocolată și chiar un mini-burger pentru fiul lor, Archie, în vârstă de șase ani. Pentru Harry, Meghan a pus într-un cracker o scrisoare de dragoste, o ciocolată și o pălărie mică, iar pentru fiica lor, Lilibet, un parfum roll-on cu lavandă.

Ducesa a lansat un episod de Crăciun

De asemenea, Meghan Markle a adăugat o decorațiune scrisă de mână pe bradul de Crăciun al copiilor: „Vă iubesc pentru că sunteți atât de buni. Vă iubesc pentru că sunteți atât de curajoși.” Totodată, ea a glumit despre pregătirea unui fel de mâncare de Crăciun care să conțină toate ingredientele pe care soțul ei nu le suportă, descriindu-l pe Harry cum numea salata preparată de ea „anti-salată”.

Un alt invitat al episodului, bucătarul și patronul de restaurante Tom Colicchio, a împărtășit o tradiție de Crăciun a familiei sale, creată de bunicul său: o salată de sfeclă cu ceapă roșie, țelină, inimioare de anghinare, ardei cherry, fenicul, măsline negre, anșoa și pătrunjel. Meghan a râs la această descriere și a explicat: „Pot să-ți spun de ce râd? Sunt entuziasmată să mănânc asta, pentru că nu gătești des lucrurile pe care partenerul tău nu le iubește. Dacă aș aduna toate lucrurile pe care soțul meu le urăște să le mănânce – sfecla, măslinele negre, feniculul și legumele murate – ele sunt toate aici, într-un singur bol. Yummy!”

În episod, cei doi au fost văzuți pregătind salata și codul sărat ca garnitură, înainte ca Meghan să servească unul dintre felurile ei preferate: gumbo cu pulpe de pui, cârnați andouille și creveți. „Familia mamei mele este din Tennessee, în apropiere de Chattanooga. Îmi place mâncarea soul food. Știu că există diferite variante de gumbo – aceasta este cea pe care o cunosc”, a explicat Meghan.

Harry a intrat apoi în cadru spunând: „Bună, am simțit miros de gumbo.” În timp ce gesticula spre salata familiei lui Colicchio, Meghan i-a spus sarcastic: „Aceasta este literalmente salata ta preferată din toate timpurile.” După ce a gustat preparatul, Harry a lăudat gustul picant și a adăugat: „Simt cum mă pătrunde aroma chiar acum. Este delicios – nu știu dacă la fel de bun ca al mamei tale, dar cu siguranță e aproape.” Meghan a reacționat cu o falsă indignare: „Ce? Oh, Doamne – mama mea te va iubi pentru asta. Știi, ce frumos să spui asta pentru soacra ta.’

La finalul segmentului, Meghan l-a sărutat pe Harry pe buze și i-a pus brațul în jurul gâtului, mulțumindu-i: „Mulțumesc că ai venit.” În același episod, Ducesa a fost surprinsă adăugând cadouri în calendarele de Advent roșii și albe, personalizate cu numele „Archie” și „Lili”, pentru copiii lor. Ea a explicat: „Am vrut să fac asta pentru copiii mei. Este despre a avea o surpriză și bucurie în fiecare zi, timp de 24 de zile, până la Crăciun.”

Prințul Harry și Meghan Markle au semnat în august un nou contract multi-anual cu Netflix pentru proiecte de film și televiziune, după ce în 2020 au încheiat un acord de peste 100 de milioane de dolari, la scurt timp după ce au renunțat la statutul de membri seniori ai Familiei Regale.

Citește și:
Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia. Când a realizat că are nevoie de ajutor specializat: „Depresia este o boală, nu e o vină…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Ada Condeescu dezvăluie de ce nu se uită la serialele în care joacă: "De când m-am mutat de acasă..."
People
Ada Condeescu dezvăluie de ce nu se uită la serialele în care joacă: "De când m-am mutat de acasă..."
Adrian Mutu, vedeta documentarului "Il Fenomeno – Povestea unui superstar", despre cariera sa emblematică
People
Adrian Mutu, vedeta documentarului "Il Fenomeno – Povestea unui superstar", despre cariera sa emblematică
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: "Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie..."
People
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: "Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie..."
Kim Kardashian a dezvăluit cum și-a decorat locuința de Crăciun
People
Kim Kardashian a dezvăluit cum și-a decorat locuința de Crăciun
Ștefania, despre secretul relației de 8 ani cu Speak: "Timpul liber îl investim tot în ce iubim și..."
People
Ștefania, despre secretul relației de 8 ani cu Speak: "Timpul liber îl investim tot în ce iubim și..."
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată: "Pentru mine e mai ușor"
People
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată: "Pentru mine e mai ușor"
Libertatea
Kate Middleton a strălucit cu cea mai mare tiară purtată vreodată. Prințesa de Wales a făcut furori la banchetul în cinstea președintelui Germaniei
Kate Middleton a strălucit cu cea mai mare tiară purtată vreodată. Prințesa de Wales a făcut furori la banchetul în cinstea președintelui Germaniei
Imagini cu Raluca Turcan, după ce ar fi apelat la intervenții estetice. Transformarea fostului ministru al Culturii este uluitoare
Imagini cu Raluca Turcan, după ce ar fi apelat la intervenții estetice. Transformarea fostului ministru al Culturii este uluitoare
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Artanu. Colegii de breaslă organizează un concert în memoria artistului
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Artanu. Colegii de breaslă organizează un concert în memoria artistului
Chefii și-au format echipele din sezonul 16! Cui au oferit tunici în bootcamp: „Îmi explodează sufletul de bucurie!”
Chefii și-au format echipele din sezonul 16! Cui au oferit tunici în bootcamp: „Îmi explodează sufletul de bucurie!”
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Și băieții plâng câteodată! Smiley, Horia Brenciu și Cabral, așa cum nu i-ai mai văzut până acum. Cine i-a făcut să plângă
Și băieții plâng câteodată! Smiley, Horia Brenciu și Cabral, așa cum nu i-ai mai văzut până acum. Cine i-a făcut să plângă
catine.ro
Kate Middleton a purtat cea mai mare tiară de până acum la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Cum arată rochia pe care a îmbrăcat-o Prințesa de Wales
Kate Middleton a purtat cea mai mare tiară de până acum la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Cum arată rochia pe care a îmbrăcat-o Prințesa de Wales
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Mai multe din people
Cristina Cioran, mărturisiri despre momentele dificile prin care a trecut: "Nu aveam ce face, trebuia să le depășim"
Cristina Cioran, mărturisiri despre momentele dificile prin care a trecut: "Nu aveam ce face, trebuia să le depășim"
People

Cristina Cioran a trecut în ultima vreme prin momente grele și a vorbit deschis despre acest subiect.

+ Mai multe
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat, purtând cea mai mare tiară cu care a fost văzută
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat, purtând cea mai mare tiară cu care a fost văzută
People

Kate Middleton a avut o apariție impresionantă cu cea mai mare tiara pe care a purtat-o până acum.

+ Mai multe
Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: "Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat..."
Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: "Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat..."
People

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț continuă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC