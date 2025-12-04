Prințul Harry, remarcă ironică la adresa lui Meghan Markle în serialul ei de pe Netflix

Prințul Harry și-a făcut în sfârșit apariția cu replici în noul episod festiv al serialului Netflix al soției sale, Meghan Markle, unde a fost surprins ironizând gătitul Ducesei de Sussex.

Meghan Markle, ironizată de Prințul Harry

În episodul special de sărbători al seriei With Love, difuzat în Marea Britanie, Ducele de Sussex a fost surprins criticând ceea ce a numit „anti-salată”, în timp ce o lăuda pe mama soției sale, Doria Ragland. Până acum, Prințul Harry apăruse doar ocazional în cele două sezoane anterioare, păstrând tăcerea, însă în această ediție și-a exprimat fără rezerve opiniile despre preparatele culinare ale lui Meghan.

Episodul de 56 de minute, intitulat With Love, Meghan – Holiday Celebration, vine în continuarea celor două sezoane criticate anterior ale serialului With Love. În cadrul programului, Prințul Harry a fost văzut gustând dintr-un bol pregătit de Meghan Markle, lăudând gumbo-ul gătit de mama ei și criticând opțiunea alternativă de salată de sfeclă.

Harry! Those who laugh together grow together. #WithLoveMeghan Such a feel good show. pic.twitter.com/aq4isfwXhI — K D (@karend0609) December 3, 2025

Momentele amuzante au început când Meghan a introdus tradiția britanică de a sparge crackers de Crăciun pentru Will Guidar și i-a arătat cum se face acest lucru. Ducesa de Sussex a umplut crackers cu flori uscate, confetti, ciocolată și chiar un mini-burger pentru fiul lor, Archie, în vârstă de șase ani. Pentru Harry, Meghan a pus într-un cracker o scrisoare de dragoste, o ciocolată și o pălărie mică, iar pentru fiica lor, Lilibet, un parfum roll-on cu lavandă.

Ducesa a lansat un episod de Crăciun

De asemenea, Meghan Markle a adăugat o decorațiune scrisă de mână pe bradul de Crăciun al copiilor: „Vă iubesc pentru că sunteți atât de buni. Vă iubesc pentru că sunteți atât de curajoși.” Totodată, ea a glumit despre pregătirea unui fel de mâncare de Crăciun care să conțină toate ingredientele pe care soțul ei nu le suportă, descriindu-l pe Harry cum numea salata preparată de ea „anti-salată”.

Prince Harry always keeping it real. Of course hes going to choose Doriss. He said this is delicious but the original is even better. Meghan approved the message,we can just see the love and respect Harry has for his mother in law. #WithLoveMeghan pic.twitter.com/RnIc2EBJg2 — Claire (@claireXanda) December 3, 2025

Un alt invitat al episodului, bucătarul și patronul de restaurante Tom Colicchio, a împărtășit o tradiție de Crăciun a familiei sale, creată de bunicul său: o salată de sfeclă cu ceapă roșie, țelină, inimioare de anghinare, ardei cherry, fenicul, măsline negre, anșoa și pătrunjel. Meghan a râs la această descriere și a explicat: „Pot să-ți spun de ce râd? Sunt entuziasmată să mănânc asta, pentru că nu gătești des lucrurile pe care partenerul tău nu le iubește. Dacă aș aduna toate lucrurile pe care soțul meu le urăște să le mănânce – sfecla, măslinele negre, feniculul și legumele murate – ele sunt toate aici, într-un singur bol. Yummy!”

În episod, cei doi au fost văzuți pregătind salata și codul sărat ca garnitură, înainte ca Meghan să servească unul dintre felurile ei preferate: gumbo cu pulpe de pui, cârnați andouille și creveți. „Familia mamei mele este din Tennessee, în apropiere de Chattanooga. Îmi place mâncarea soul food. Știu că există diferite variante de gumbo – aceasta este cea pe care o cunosc”, a explicat Meghan.

Harry a intrat apoi în cadru spunând: „Bună, am simțit miros de gumbo.” În timp ce gesticula spre salata familiei lui Colicchio, Meghan i-a spus sarcastic: „Aceasta este literalmente salata ta preferată din toate timpurile.” După ce a gustat preparatul, Harry a lăudat gustul picant și a adăugat: „Simt cum mă pătrunde aroma chiar acum. Este delicios – nu știu dacă la fel de bun ca al mamei tale, dar cu siguranță e aproape.” Meghan a reacționat cu o falsă indignare: „Ce? Oh, Doamne – mama mea te va iubi pentru asta. Știi, ce frumos să spui asta pentru soacra ta.’

La finalul segmentului, Meghan l-a sărutat pe Harry pe buze și i-a pus brațul în jurul gâtului, mulțumindu-i: „Mulțumesc că ai venit.” În același episod, Ducesa a fost surprinsă adăugând cadouri în calendarele de Advent roșii și albe, personalizate cu numele „Archie” și „Lili”, pentru copiii lor. Ea a explicat: „Am vrut să fac asta pentru copiii mei. Este despre a avea o surpriză și bucurie în fiecare zi, timp de 24 de zile, până la Crăciun.”

Prințul Harry și Meghan Markle au semnat în august un nou contract multi-anual cu Netflix pentru proiecte de film și televiziune, după ce în 2020 au încheiat un acord de peste 100 de milioane de dolari, la scurt timp după ce au renunțat la statutul de membri seniori ai Familiei Regale.

