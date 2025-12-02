Meghan Markle, ținta criticilor după ce a dezvăluit un videoclip în care gătește de Ziua Recunoștinței: „Salmonella Sussex”

Meghan Markle a devenit subiectul unor critici intense în spațiul online după ce a publicat un videoclip în care pregătea curcanul de Ziua Recunoștinței, imaginile fiind considerate de mai mulți internauți drept un exemplu de practici necorespunzătoare de igienă.

Înainte de sărbătoarea de Ziua Recunoștinței, Ducesa de Sussex a distribuit pe Instagram Stories un clip în care amesteca condimente și le aplica direct pe carnea crudă de curcan.

Videoclipul a fost însoțit de mesajul: „Să înceapă joaca”, fiind setat pe melodia „Turkey Chase” de Bob Dylan, alături de un emoji cu un curcan.

Reacțiile nu au întârziat să apară, mai ales după ce mai mulți utilizatori au observat că Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, purta bijuterii în timp ce pregătea carnea crudă, fără mănuși. Pe Reddit, într-un thread intitulat „Salmonella Sussex”, criticile au devenit virale.

„Are cele mai proaste obiceiuri de igienă în bucătărie. Această «zeiță domestică» este complet pe lângă. Cu cât se preface mai mult că știe să gătească, cu atât pare mai falsă. Bijuterii frecate de carne, păr căzând și mâini murdare mângâind sărmana pasăre moartă”, a scris un utilizator, potrivit Page Six.

„Eu nici măcar nu port bijuterii când mă machiez și le scot întotdeauna când gătesc. Bijuteriile sunt cunoscute ca vectori pentru infecții”, a adăugat un alt comentator, conform aceleiași publicații. „Am gătit mai mulți curcani și nu mi-am băgat niciodată mâna în ei așa. În bucătărie este complet incompetentă”, a comentat un al treilea internaut.

Criticile au continuat și din partea altor utilizatori, unul dintre aceștia afirmând: „Doamne, este atât de evident că nu știe absolut nimic despre gătit sau despre cum funcționează o bucătărie. De dragul siguranței omenirii, țineți-o departe de bucătărie”. Un alt mesaj a subliniat, potrivit Page Six: „În afară de păr, bijuterii și mâinile goale peste tot pe curcan, este uluitor cum își sprijinea și antebrațele direct pe corpul curcanului. Parcă ar fi fost goală și se freca de el. Ce idiotă! Este o adevărată satisfacție că este criticată pentru asta'.

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention, curcanul crud poate conține bacterii precum Salmonella, Clostridium perfringens și Campylobacter, iar sucurile rezultate pot contamina orice suprafață cu care intră în contact.

În paralel cu reacțiile negative, Meghan Markle a oferit și o perspectivă mai personală asupra modului în care a petrecut sărbătoarea. În newsletter-ul său, fondatoarea brand-ului As Ever a povestit că a găzduit prieteni și a gătit în reședința din Montecito, California, alături de soțul său, Prințul Harry, și copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

„Să știți că, atunci când mă uit în jurul meu și îi văd pe soțul și copiii mei, familia, prietenii dragi (și, în același timp, mă ocup de momentul curcanului și de toată dragostea și complexitatea care vin odată cu rolul de gazdă), mă simt recunoscătoare”, a scris aceasta.

„Vă doresc o Zi a Recunoștinței cu inimi pline și burți sătule”, a transmis Markle.

Totodată, familia a anunțat că s-a implicat recent în acțiuni de voluntariat, ajutând la Our Big Kitchen Los Angeles, unde a contribuit la „pregătirea și ambalarea meselor pentru membri ai comunității care se confruntă cu insecuritate alimentară”.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro