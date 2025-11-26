Meghan Markle, reacție după ce s-a zvonit că ar fi păstrat, fără aprobare, o rochie de la o ședință foto

Purtătorul de cuvânt al lui Meghan Markle respinge acuzațiile privind o rochie pe care Ducesa ar fi păstrat-o fără permisiune.

  de  ELLE
Meghan Markle, reacție după ce s-a zvonit că ar fi păstrat, fără aprobare, o rochie de la o ședință foto

Purtătorul de cuvânt al lui Meghan Markle a ieșit public pentru a dezminți informațiile conform cărora Ducesa ar fi păstrat fără permisiune o rochie purtată la o ședință foto din 2022.

Meghan Markle, acuzată că ar fi păstrat o rochia fără permisiune

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, apare în materialele promoționale pentru episodul de sărbători al serialului ei Netflix, With Love, Meghan, purtând o rochie verde, cu un singur umăr, în timp ce aprinde lumânări pe o masă festivă. Aceeași rochie, „Ushuaia” de la Galvan, evaluată la 1.695 de dolari, fusese purtată anterior de Meghan la o ședință foto pentru Variety în 2022, ceea ce a dus la zvonuri că ar fi păstrat rochia fără aprobare.

„Sugestia că orice articole ar fi fost luate fără cunoștința și acordul deplin al stiliștilor de pe platou sau al echipelor lor este nu doar complet falsă, ci și extrem de defăimătoare. Orice obiect păstrat a fost făcut cu totală transparență și în conformitate cu prevederile contractuale”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru PEOPLE.

Conform unor surse apropiate industriei, este o practică obișnuită ca artiștii să păstreze anumite articole de la ședințele foto, uneori din motive de securitate, pentru a preveni revânzarea sau vânzarea neautorizată la licitație. Îmbrăcămintea purtată de membrii familiei regale sau de alte persoane publice a fost vizată în trecut pentru revânzare, ceea ce face ca această practică să fie atât frecventă, cât și preventivă.

În perioada în care a fost membră activă a familiei regale britanice, Meghan Markle, ca orice alt membru al familiei, nu putea primi haine gratuit. În lunile premergătoare nunții din 2018, Ducesa și-a achiziționat singură ținutele, iar ulterior a beneficiat de un buget pentru îmbrăcăminte pentru aparițiile oficiale, acoperit de atunci Prințul Charles, conform aranjamentelor standard pentru membrii activi ai familiei regale.

Cum își alege Ducesa de Sussex ținutele

Într-o apariție în aprilie, la The Jamie Kern Lima Show, Meghan Markle a discutat despre impactul alegerilor sale vestimentare, explicând că a încercat să poarte brand-uri mai mici, cu mesaje apropiate inimii ei.

„Se simte extraordinar, mai ales atunci când putem susține brand-uri cu etică solidă și fondatoare femei”, a spus ea.

De asemenea, Ducesa a menționat: „A existat o perioadă lungă în care… nu eram auzită. Așa că dacă nimeni nu mă putea auzi, cum aș fi putut să fiu ascultată prin ceea ce purtam, dacă asta era ceea ce oamenii observau?”.

Pe 19 noiembrie, Netflix a lansat primul trailer pentru With Love, Meghan: Holiday Celebration, episodul special programat pe 3 decembrie.

„Îmi place sezonul sărbătorilor,” spune Meghan în trailer. „Este despre a găsi timp pentru a fi alături de cei dragi, a îmbrățișa tradițiile și a crea altele noi”.

În materialul video, Ducesa este surprinsă decorând, lucrând manual, gătind și chiar împărtășind un sărut rapid cu Prințul Harry.

În episodul de sărbători apar, alături de Meghan și campioana de tenis Naomi Osaka, juratul Top Chef Tom Colicchio, expertul în ospitalitate Will Guidara, filantroapa Kelly McKee Zajfen, precum și prietena de lungă durată a Ducesei, autoarea și producătoarea Lindsay Roth.

Criticii, neimpresionați de serialul de pe Netflix

Criticii britanici nu s-au arătat impresionați. Liz Jones, de la Daily Mail, a numit emisiunea „artificială, plictisitoare și regizată”. The Guardian a descris show-ul drept „atât de plictisitor și forțat”, iar The Telegraph a comparat-o pe Ducesă cu o „Marie Antoinette de Montecito”. The Times a scris că producția este „o serie care caută un sens, prezentată de o femeie care are nevoie de bani”.

Deși au apărut invitați precum Chrissy Teigen, John Legend și Tan France, criticii consideră că emisiunea „duce lipsă de substanță” și că Meghan nu reușește să pară autentică.

Foto: Arhiva ELLE

