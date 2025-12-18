Cauza oficială a morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele, a fost dezvăluită la trei zile după crime

Cauza oficială a moții lui Rob Reiner și soției sale a fost dezvăluită.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cauza oficială a morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele, a fost dezvăluită la trei zile după crime

Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au murit în urma unor leziuni multiple provocate de obiecte ascuțite, a stabilit Biroul Medicului Legist din comitatul Los Angeles. Modul decesului a fost clasificat drept omucidere.

Nick Reiner a fost reținut

Fiul cuplului, Nick Reiner, a fost ulterior pus sub acuzare pentru două capete de acuzare de crimă cu premeditare, în legătură cu moartea părinților săi, Rob Reiner și Michele Singer Reiner.

Anterior, Biroul Procurorului Districtual din Los Angeles anunțase că Rob și Michele Reiner au fost înjunghiați mortal în locuința lor din Los Angeles, în primele ore ale dimineții de duminică, 14 decembrie. Autoritățile au precizat că Nick Reiner a fost arestat în apropierea Universității Southern California, la câteva ore după ce trupurile neînsuflețite ale părinților săi au fost descoperite.

Miercuri, Nick a avut o apariție scurtă în fața instanței, fiind încătușat și îmbrăcat cu un combinezon albastru anti-suicid. Avocatul său, Alan Jackson, a refuzat să depună o pledoarie în numele clientului său, iar audierea oficială pentru formularea acuzațiilor a fost programată pentru data de 7 ianuarie.

Judecătorul l-a întrebat pe Nick, care se afla așezat în spatele unui perete de sticlă, dacă este de acord să renunțe la dreptul la o audiere rapidă.

„Da, onorată instanță”, a răspuns acesta.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și Michele Singer Reiner, în vârstă de 70 de ani, erau căsătoriți din 1989. Pe lângă Nick, cei doi mai aveau un fiu, Jake, și o fiică, Romy. Rob mai era tatăl lui Tracy, pe care a adoptat-o în timpul mariajului său de zece ani cu Penny Marshall, în anii ’70. Tatăl biologic al lui Tracy este Michael Henry, primul soț al lui Penny Marshall.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a confirmat anterior pentru publicația PEOPLE că a primit un apel pentru a acorda ajutor medical în jurul orei 15:30, ora locală. La scurt timp după aceea, Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD) a ajuns la fața locului și a intrat în locuință în jurul orei 16:20. Ancheta, coordonată de divizia de jafuri și omucideri a LAPD, este în continuare în desfășurare.

Potrivit înregistrărilor audio ale dispeceratului, analizate de PEOPLE, o „unitate” a fost trimisă la adresa familiei Reiner cu un cod 2, care indică o intervenție urgentă, dar fără semnale speciale. La șapte minute după aceea, a fost solicitat sprijin suplimentar, iar situația a fost ridicată la cod 3, ceea ce presupune intervenție de urgență maximă, cu semnale acustice și luminoase.

Nick și Rob Reiner s-ar fi certat înainte

Anterior, mai multe surse au declarat pentru PEOPLE că Nick și Rob ar fi avut o ceartă la o petrecere organizată în locuința lui Conan O’Brien, în seara dinaintea presupuselor crime, la doar câteva ore înainte ca Rob și Michele să fie înjunghiați mortal.

Rob Reiner a fost un regizor, producător și actor de renume, cunoscut pentru realizarea unor filme emblematice. Printre cele mai importante proiecte ale sale se numără debutul regizoral This Is Spinal Tap (1984), dar și Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) și A Few Good Men (1992).

În 2015, Rob Reiner a colaborat cu fiul său la filmul Being Charlie, co-scris de Nick, care a declarat că povestea a fost inspirată din propriile sale experiențe reale legate de dependența de droguri.

Citește și:
Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, au împlinit 10 ani de căsnicie. Imagini speciale cu cei doi din ziua nunții

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Bianca Censori, interviu atipic despre criticile cu care se confruntă și imaginea sa publică: "Nu este captivă"
People
Bianca Censori, interviu atipic despre criticile cu care se confruntă și imaginea sa publică: "Nu este captivă"
Ianis Hagi, declarații rare despre rolul de tată. Cum se descurcă fotbalistul și soția lui, Elena, cu fiul lor: "Ne descoperim..."
People
Ianis Hagi, declarații rare despre rolul de tată. Cum se descurcă fotbalistul și soția lui, Elena, cu fiul lor: "Ne descoperim..."
Gina Pistol a cerut ajutorul fanilor de pe internet. Cu ce situație s-au confruntat prezentatoarea și fiica ei: "Dacă aveți soluții..."
People
Gina Pistol a cerut ajutorul fanilor de pe internet. Cu ce situație s-au confruntat prezentatoarea și fiica ei: "Dacă aveți soluții..."
Riley Keough ar fi mama biologică a fiului lui John Travolta
People
Riley Keough ar fi mama biologică a fiului lui John Travolta
Anunțul special cu care Cătălina Grama și Paul Ipate și-au surprins fanii. Ce au dezvăluit cei doi pe internet: "Iubire, tentații, alegeri și adevăruri pe care..."
People
Anunțul special cu care Cătălina Grama și Paul Ipate și-au surprins fanii. Ce au dezvăluit cei doi pe internet: "Iubire, tentații, alegeri și adevăruri pe care..."
Anunțul făcut de Radu Ștefan Bănică despre sora lui, Violeta: "Recuperăm tot"
People
Anunțul făcut de Radu Ștefan Bănică despre sora lui, Violeta: "Recuperăm tot"
Libertatea
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a pățit Gabriela Cristea după ce a fost la concertul lui Ricky Martin. „Știu că o să-mi sară toată lumea în cap. E o mare încălcare a dreptului meu”
Ce a pățit Gabriela Cristea după ce a fost la concertul lui Ricky Martin. „Știu că o să-mi sară toată lumea în cap. E o mare încălcare a dreptului meu”
Cum se înțeleg în prezent copiii cei mari ai lui Ștefan Bănică. Radu Ștefan a vorbit despre Violeta, sora lui
Cum se înțeleg în prezent copiii cei mari ai lui Ștefan Bănică. Radu Ștefan a vorbit despre Violeta, sora lui
Ce le răspunde Jorge oamenilor care spun că vedetele scriu cărți doar pentru bani sau imagine: „Nu poți să minți hârtia”
Ce le răspunde Jorge oamenilor care spun că vedetele scriu cărți doar pentru bani sau imagine: „Nu poți să minți hârtia”
Ego.ro
Faci sport și nu slăbești? Iată ce se întâmplă!
Faci sport și nu slăbești? Iată ce se întâmplă!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații
Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu îndrăzneam să visez”
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu îndrăzneam să visez”
Unica.ro
Începe un val de certuri, despărțiri și divorțuri care va ține până la final ce an. Ce zodii ar putea rămâne singure de sărbători
Începe un val de certuri, despărțiri și divorțuri care va ține până la final ce an. Ce zodii ar putea rămâne singure de sărbători
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
„După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn și s-a îndrăgostit de el... a dat în mintea copiilor”. Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit despre fosta ministră a Justiției
„După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn și s-a îndrăgostit de el... a dat în mintea copiilor”. Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit despre fosta ministră a Justiției
catine.ro
A fost cerută în căsătorie cu un inel în valoare de 3 milioane de dolari după 10 ani de relație. Care a fost reacția neașteptată a vedetei
A fost cerută în căsătorie cu un inel în valoare de 3 milioane de dolari după 10 ani de relație. Care a fost reacția neașteptată a vedetei
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham. Care a fost motivul vizitei
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham. Care a fost motivul vizitei
Prin ce schimbări a trecut Selena Gomez de la aflarea diagnosticului de lupus. Cântăreața a vorbit deschis despre boala sa autoimună
Prin ce schimbări a trecut Selena Gomez de la aflarea diagnosticului de lupus. Cântăreața a vorbit deschis despre boala sa autoimună
Mai multe din people
De ce Oana Moșneagu și Vlad Gherman au luat decizia de a nu împodobi anul acesta bradul de Crăciun
De ce Oana Moșneagu și Vlad Gherman au luat decizia de a nu împodobi anul acesta bradul de Crăciun
People

Actrița a dezvăluit adevăratul motiv din spatele acestei decizii prin intermediul unui video.

+ Mai multe
Antonia, mesaj pentru Alex Velea, după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate: "M-ai ajutat să mă regăsesc"
Antonia, mesaj pentru Alex Velea, după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate: "M-ai ajutat să mă regăsesc"
People

Antonia i-a mulțumit public partenerului ei, Alex Velea, pentru că i-a fost alături în situațiile grele pe care le-a întâmpinat în ultima vreme.

+ Mai multe
Sofia Vergara are o nouă relație. Cine este iubitul actriței, un om de afaceri cu 14 ani mai tânăr decât ea
Sofia Vergara are o nouă relație. Cine este iubitul actriței, un om de afaceri cu 14 ani mai tânăr decât ea
People

Sofia Vergara a fost surprinsă alături de un nou partener, după un an marcat de schimbări personale.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC