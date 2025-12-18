Cauza oficială a morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele, a fost dezvăluită la trei zile după crime

Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au murit în urma unor leziuni multiple provocate de obiecte ascuțite, a stabilit Biroul Medicului Legist din comitatul Los Angeles. Modul decesului a fost clasificat drept omucidere.

Nick Reiner a fost reținut

Fiul cuplului, Nick Reiner, a fost ulterior pus sub acuzare pentru două capete de acuzare de crimă cu premeditare, în legătură cu moartea părinților săi, Rob Reiner și Michele Singer Reiner.

Anterior, Biroul Procurorului Districtual din Los Angeles anunțase că Rob și Michele Reiner au fost înjunghiați mortal în locuința lor din Los Angeles, în primele ore ale dimineții de duminică, 14 decembrie. Autoritățile au precizat că Nick Reiner a fost arestat în apropierea Universității Southern California, la câteva ore după ce trupurile neînsuflețite ale părinților săi au fost descoperite.

Miercuri, Nick a avut o apariție scurtă în fața instanței, fiind încătușat și îmbrăcat cu un combinezon albastru anti-suicid. Avocatul său, Alan Jackson, a refuzat să depună o pledoarie în numele clientului său, iar audierea oficială pentru formularea acuzațiilor a fost programată pentru data de 7 ianuarie.

Judecătorul l-a întrebat pe Nick, care se afla așezat în spatele unui perete de sticlă, dacă este de acord să renunțe la dreptul la o audiere rapidă.

„Da, onorată instanță”, a răspuns acesta.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și Michele Singer Reiner, în vârstă de 70 de ani, erau căsătoriți din 1989. Pe lângă Nick, cei doi mai aveau un fiu, Jake, și o fiică, Romy. Rob mai era tatăl lui Tracy, pe care a adoptat-o în timpul mariajului său de zece ani cu Penny Marshall, în anii ’70. Tatăl biologic al lui Tracy este Michael Henry, primul soț al lui Penny Marshall.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a confirmat anterior pentru publicația PEOPLE că a primit un apel pentru a acorda ajutor medical în jurul orei 15:30, ora locală. La scurt timp după aceea, Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD) a ajuns la fața locului și a intrat în locuință în jurul orei 16:20. Ancheta, coordonată de divizia de jafuri și omucideri a LAPD, este în continuare în desfășurare.

Potrivit înregistrărilor audio ale dispeceratului, analizate de PEOPLE, o „unitate” a fost trimisă la adresa familiei Reiner cu un cod 2, care indică o intervenție urgentă, dar fără semnale speciale. La șapte minute după aceea, a fost solicitat sprijin suplimentar, iar situația a fost ridicată la cod 3, ceea ce presupune intervenție de urgență maximă, cu semnale acustice și luminoase.

Nick și Rob Reiner s-ar fi certat înainte

Anterior, mai multe surse au declarat pentru PEOPLE că Nick și Rob ar fi avut o ceartă la o petrecere organizată în locuința lui Conan O’Brien, în seara dinaintea presupuselor crime, la doar câteva ore înainte ca Rob și Michele să fie înjunghiați mortal.

Rob Reiner a fost un regizor, producător și actor de renume, cunoscut pentru realizarea unor filme emblematice. Printre cele mai importante proiecte ale sale se numără debutul regizoral This Is Spinal Tap (1984), dar și Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) și A Few Good Men (1992).

În 2015, Rob Reiner a colaborat cu fiul său la filmul Being Charlie, co-scris de Nick, care a declarat că povestea a fost inspirată din propriile sale experiențe reale legate de dependența de droguri.

Citește și:

Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, au împlinit 10 ani de căsnicie. Imagini speciale cu cei doi din ziua nunții

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro