Gina Pistol a cerut ajutorul fanilor de pe internet. Cu ce situație s-au confruntat prezentatoarea și fiica ei: „Dacă aveți soluții…”

Gina Pistol a cerut sfaturi de la fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Gina Pistol
Căsătorită din 2023 cu Smiley și aflată în plin succes profesional ca prezentatoare a emisiunii MasterChef, Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate vedete din România.

Gina Pistol a cerut ajutorul fanilor de pe internet

Gina Pistol a dezvăluit fanilor un moment sincer din viața ei de mamă. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care le arată urmăritorilor cum se pregătește să iasă într-o seară, însă planurile îi sunt date peste cap de Josephine, fiica ei, care nu își dorește ca mama să plece de lângă ea.

În timp ce Gina este ocupată cu pregătirile, pe fundal s-a auzit vocea micuței Josephine, vizibil afectată de gândul că mama ei nu va fi lângă ea la culcare.

„Postez o altă zi din viața mea și vă las o întrebare foarte importantă în clip, la care chiar am nevoie de răspunsuri. Printre plânsul lui Josephine și încercarea mea de a mă pregăti, mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru. Dacă aveți soluții pentru a dezvăța copilul să doarmă cu noi, le aștept cu interes… Cum obișnuiesc copilul să doarmă singur?”, a spus Gina Pistol.

Fanii au reacționat rapid și i-au oferit numeroase sfaturi, încurajări și mesaje de susținere, mai ales din partea părinților care au trecut prin situații similare.

Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton

Gina Pistol a vorbit într-un interviu acordat recent despre relațiile care există între persoanele cunoscute din showbiz, dezvăluind și care sunt cele mai bune prietene ale sale.

„Am prietene din showbiz. Cu Giulia Anghelescu mă înțeleg foarte bine, cu Roxana Ionescu mă înțeleg foarte bine, cu Geanina Ilieș mă înțeleg foarte bine. Nici n-ai cum să nu te înțelegi bine cu mine decât dacă îmi faci ceva. Atunci nu mă mai înțeleg bine cu tine! Dar am și eu prietenele mele de-o viață, doar că nu sunt ele mondene. Dar am genul de relație cu prietenele mele poate și mai profundă decât o are Smiley cu Pavel Bartoș. Că suntem ca și surorile”, a dezvăluit Gina Pistol pentru Libertatea.

Prezentatoarea a vorbit și despre relația care există între Smiley și Pavel Bartoș, cei doi fiind foarte buni prieteni de mulți ani.

„Nu sunt geloasă, pentru că știu că Smiley face ce-i place. Și îi sprijin pe amândoi. Sunt așa… Zici că sunt căsătoriți! (râde) Se cunosc atât de bine, știi… ca într-o căsătorie! Își cunosc și punctele bune și punctele mai puțin bune. Și au ei o chimie între ei…”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Ce planuri au Gina Pistol și Smiley pentru 2026

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre planurile pe care le are alături de soțul ei pentru finalul acestui an, dar și pentru următorul.

Prezentatoarea a mărturisit că va petrece Crăciunul alături de familie, însă de revelion va fi doar cu fetița ei, Smiley având deja programat un concert, însă ulterior vor pleca împreună în vacanță.

„În Thailanda o să plecăm. De obicei ne încărcăm bateriile după un an plin. Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față. De cele mai multe ori noi plecăm când avem ocazia cu el, oriunde are el treabă, ca să petrecem timp împreună. Și atunci, în ianuarie, pentru că e o lună mai liniștită, încercăm și noi să recuperăm din timpul pe care nu l-am avut”, a povestit Gina Pistol pentru Cancan.ro.

În ceea ce privește planurile pentru 2026, prezentatoarea și soțul ei doresc să își construiască două case, una la munte și cealaltă în București.

„Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră, pentru că noi stăm cu chirie acum”, a mai spus ea.

Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Asta îți dă libertatea de gândire’

