Riley Keough ar fi mama biologică a fiului lui John Travolta

Un proces șocant susține acum că Riley Keough ar fi mama biologică a celui mai mic fiu al lui John Travolta.

Riley Keough ar fi mama naturală a mezinului

Doi foști parteneri de afaceri ai Priscillei Presley, Brigitte Kruse și Kevin Fialko, se află într-un conflict juridic cu fiul acesteia, Navarone Garcia, într-un dosar ce vizează o presupusă încălcare de contract. Într-un document nou depus la dosar, consultat de Entertainment Weekly, Kruse afirmă că Michael Lockwood, fostul soț al Lisei Marie Presley, fiica regretată a lui Elvis Presley, i-ar fi spus că John Travolta și soția sa, Kelly Preston, decedată între timp, ar fi „abordat” familia Presley în jurul anului 2010 pentru o donație de ovule.

Potrivit plângerii, Lockwood ar fi declarat că John Travolta și Kelly Preston „au mai folosit anterior ovulele Lisei Marie pentru a obține o sarcină”, fără a preciza însă dacă vreo astfel de sarcină a fost dusă la termen. De asemenea, documentul susține că Michael Lockwood ar fi afirmat că cei doi nu au mai dorit să folosească ovulele Lisei Marie Presley deoarece nu își doreau „ovule cu heroină pe ele”. Lisa Marie Presley a vorbit public despre dependența sa de opioide înainte de moartea sa, în 2023.

În continuare, plângerea susține că Lockwood ar fi afirmat că John Travolta și Kelly Preston „au orchestrat o înțelegere” prin care fiica Lisei Marie, Riley Keough, pe atunci în vârstă de 20 de ani, „și-ar fi donat ovulele lui Travolta, astfel încât Kelly să poată da naștere fiului lor, Ben Travolta”, născut în 2010.

„Această plângere modificată are ca scop dezvăluirea adevărului, corectarea informațiilor și prezentarea dovezilor privind munca depusă cu bună-credință pentru a aduce pace, rezolvare și stabilitate în familia Presley, în ciuda expunerii constante la instabilitate”, a declarat avocatul lui Kruse și Fialko, Jordan Matthews, într-un comunicat transmis către EW. „Doamna Kruse și domnul Fialko rămân încrezători că adevărul va ieși la iveală și au încredere că instanțele nu vor favoriza o persoană în detrimentul alteia doar din cauza statutului de celebritate al uneia dintre părți.”

Continuă seria acuzațiilor

Marty Singer, avocatul Priscillei Presley, a reacționat la aceste acuzații într-o declarație oferită publicației Us. „Brigitte Kruse, Kevin Fialko și complicii lor au demonstrat că nu există limită pe care să nu fie dispuși să o depășească și nicio linie etică pe care să nu o încalce, în încercarea de a provoca și mai multă suferință Priscillei Presley și familiei sale”, a spus acesta. „Într-un demers complet neadecvat de a exercita presiuni nejustificate asupra lui Presley pentru a-și retrage afirmațiile legitime și adevărate, Kruse și complicii săi l-au dat în judecată inclusiv pe fiul, verişorul și asistenta acesteia.”

Singer a adăugat: „Aceste acuzații recente, scandaloase, nu au absolut nicio legătură cu pretențiile din acest dosar. Comportamentul lui Kruse, Fialko și al noilor lor avocați (aflați deja la al patrulea set de avocați) este rușinos și va fi cu siguranță analizat și sancționat în instanță.”

Procesul intentat de Kruse și Fialko mai susține că Lockwood ar fi afirmat că Riley Keough ar fi primit drept recompensă o sumă cuprinsă între 10.000 și 20.000 de dolari, precum și „un Jaguar vechi”.

În plus, plângerea susține că, după moartea Lisei Marie Presley în 2023, Lockwood ar fi dorit să folosească informațiile pe care le deținea despre presupusa filiație secretă a lui Ben Travolta pentru a „orchestra o înțelegere” în beneficiul său și al fiicelor sale, Harper și Finley, pe care le are cu Lisa Marie și care s-au născut în 2008.

Nici John Travolta, nici Riley Keough și nici Michael Lockwood nu sunt menționați ca pârâți în acest proces. Kruse și Fialko au inclus presupusul incident relatat de Lockwood ca exemplu al faptului că au fost folosiți „atât ca negociatori, cât și ca mediatori” în cadrul familiei Presley după decesul Lisei Marie.

John Travolta și Kelly Preston au avut împreună trei copii: Jett, născut în 1992 și decedat în 2009; Ella, născută în 2000; și Ben. După moartea lui Jett, Lisa Marie Presley a publicat un articol pe blog în care i-a apărat pe Travolta și Preston, descriindu-i drept „foarte buni prieteni” și „cei mai dulci oameni din lume”, potrivit unui articol publicat la acea vreme de Huffington Post.

