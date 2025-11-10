Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, au împlinit 10 ani de căsnicie. Imagini speciale cu cei doi din ziua nunții

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, au împlinit 10 ani de căsnicie

Recent, Anca Serea și Adrian Sînă au împlinit 10 ani de căsnicie. Cu ocazia asta, vedeta a împărtășit cu fanii care o urmăresc pe Instagram mai multe imagini speciale cu soțul ei, chiar din ziua nunții. Fanii au fost încântați să vadă aceste fotografii de colecție. În imagini, se poate observa cum Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, sunt extrem de fericiți de pasul pe care îl fac în viața lor.

„10 ani de aniversare sau nunta de tinichea”, a fost mesajul transmis de Anca Serea.

Anca Serea și Adrian Sînă, la un pas de divorț

Despre căsnicia sa cu Adrian Sînă, Anca Serea a dezvăluit detalii în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai.” Întrebată de prezentatoare dacă gelozia i-a pus căsnicia în pericol, vedeta a recunoscut că ea și soțul ei au fost în pragul divorțului la un moment dat. Acum, ea a elucidat faptul că gelozia nu a fost, de fapt, motivul care a determinat-o pe prezentatoarea TV să dorească să încheie căsnicia cu artistul.

„Cred că aș fi necinstită să spun că gelozia, eu m-am dus singură în pragul acela, pentru că noi oamenii suntem responsabili de sentimentele noastre, de acțiunile noastre, de deciziile pe care le luăm. Eu, vizavi de căsnicia pe care o am alături de Adi, consider că am ars mai multe etape, pentru că eram foarte tânără și nimeni nu m-ar fi pregătit vreodată vizavi de relația cu un artist, care este cu suișuri și coborâșuri și intensă. Cred că au fost niște sentimente de gelozie firești, dar niciodată alimentate de el. Vizavi de ce ați povestit dumneavoastră, vizavi de controlatul telefoanelor și al lucrurilor intime, nu aș face niciodată în primul rând din respect pentru mine ca femeie, nici el nu obișnuiește să facă asta”, a zis Anca Serea, conform wowbiz.ro.

De asemenea, Anca Serea a continuat și a dezvăluit ce ce ea și partenerul ei au fost în pragul divorțului. Deși gelozia nu s-a aflat printre motive, vedeta a declarat că, într-un final, au reușit să treacă peste acel moment.

„Gelozia nu știu dacă ne-a adus în pragul divorțului, cred că mai degrabă mă supără faptul că nu este atât de prezent atunci când eu îmi doresc. De altfel, este normal. Unul a fost real, dar nu a fost un motiv întemeiat practic, mi-am dat seama după îndelungi discuții că avem foarte multe motive să mergem mai departe și dacă nu s-a întâmplat atunci înseamnă că nu a fost nimic serios sau nimic grav”, a mai declarat Anca Serea la „40 de întrebări cu Denise Rifai.”

Foto: Instagram

