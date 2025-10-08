Dezvăluirea făcută publică de Adrian Sînă despre soția lui, Anca Serea: „Încerc, cu perseverență…”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Detaliul dezvăluit de Adrian Sînă despre Anca Serea

Adrian Sînă are o carieră artistică de foarte mulți ani și este căsătorit cu Anca Serea. Cei doi nu se feresc în interviuri să vorbească despre povestea lor de dragoste și despre viața lor de familie. Recent, cântărețul a dezvăluit că este un lucru pe care publicul nu îl cunoaște foarte bine despre el și pe care soția lui, Anca Serea, l-ar face public dacă ar fi întrebată.

„Nu cred că mai sunt multe lucruri pe care fanii nu le știu despre mine, mai ales în era rețelelor sociale. Aproape totul, de la detalii despre cariera mea artistică, până la viața personală, este deja cunoscut. Sunt tatăl a șase copii și, zic eu, un om responsabil. Dacă o întrebați pe soția mea, probabil că o să vă spună că nu petrec suficient timp acasă (râde). Încerc, cu perseverență, să duc mai departe cariera începută în urmă cu peste 20 de ani”, a declarat Adrian Sînă pentru Libertatea.

Anca Serea și Adrian Sînă au vorbit despre începutul relației lor

Adrian Sînă și Anca Serea reprezintă unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împărtășit detalii referitoare la începutul relației lor și secretul rezistenței lor îndelungate, în ciuda dificultăților întâmpinate în timp.

„Am ieșit la restaurant, a acceptat invitația mea după niște zile în care am insistat cu telefon, cu mesaje și la un moment dat mi-a zis: „Auzi, nu vreau să-ți faci o impresie greșită și aș vrea să rămânem la stadiul acesta și poate ar trebui să-ți vezi de treaba ta.' Probabil că nu era pregătită pentru un date, iar eu nu eram bărbatul potrivit și atunci am zis OK, accept refuzul. Nu știu cum, am mai trimis un mesaj la câteva zile distanță și mesajul ei de replay a fost total în altă direcție de cea pe care o stabilisem deja”, a declarat Adi Sînă la podcast-ul „Fain & Simplu” găzduit de Mihai Morar

Anca Serea a menționat că pe atunci aducea cu ea un important bagaj emoțional și familial, fiind deja mamă dintr-o căsnicie anterioară, motiv pentru care la început l-a respins pe artist.

„Mi-a dat timp să mă gândesc și să reconsider anumite chestiuni și a fost foarte amuzant. Ascultam muzică și am primit mesajul de la Adi (…) Și iată că a avut marele noroc că a mai insistat și peste două-trei zile. E norocos, atât am de zis”, a mărturisit Anca Serea.

Au povestit că s-au întâlnit prima dată într-un restaurant care acum nu mai există, iar Anca Serea a sosit destul de târziu, fapt care nu l-a supărat pe el. La începutul relației, cei doi se vedeau în secret, seara, după ce ea își punea copiii la somn, aceștia nefiind încă la curent cu relația mamei lor cu muzicianul.

„Am făcut multe eforturi la început, ne întâlneam fără știrea copiilor, doar mama știa. Adi pe vremea aia avea o casă foarte frumoasă la Corbeanca și eu stăteam undeva pe la Pantelimon. Dar îmi făceam îndatoririle de mamă, îi culcam pe cei mici, stăteam le citeam povești, și pe la 11:30 – 12 noaptea mă aranjam și luam mașina și plecam la Adi la Corbeanca. Deci practic atunci începea viața noastră de cuplu”, a spus Anca Serea.

