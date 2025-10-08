Carmen Grebenișan a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei și numele special pe care l-a ales pentru micuț

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit în urmă cu câteva zile părinții unui băiețel.

Carmen Grebenișan a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei

Carmen Grebenișan a devenit mamă și a adus pe lume un băiețel. Anunțul inițial a fost făcut de buna ei prietenă, Alina Ceușan, care a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare.

„Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a declarat Alina Ceușan, pe rețelele de socializare.

La câteva zile, Carmen Grebenișan a dezvăluit și primele imagini cu băiețelul care abia a venit pe lume. Creatoarea de conținut și partenerul ei sunt extrem de fericiți că au ajuns acasă cu copilul lor.

Carmen Grebenișan a născut la Constanța, pe 5 octombrie, la o clinică renumită, după ce a petrecut mai multe zile pe litoral, așteptând cu emoție momentul venirii pe lume a băiețelului.

În ceea ce privește numele copilului, creatoarea de conținut și iubitul ei au ales prenumele Kadri, destul de rar întâlnit în România.

„Welcome home, Kadri V.

05.10.2025, 16:43″, a scris Carmen în descrirea imaginilor.

Kadri este un nume cu dublă origine. Este de origine arabă, derivat din „Qadir”, care înseamnă „puternic”, „capabil” sau „destin”. Este un nume masculin comun în culturile turcă, albaneză și arabă, forma feminină fiind adesea Kadriye. În mod separat, în Estonia, Kadri este un nume feminin popular, adesea considerat un diminutiv al lui Katariina (Catherine), care înseamnă „pur”. În societatea contemporană, numele Kadri își păstrează asocierea cu puritatea și calitățile nobile. Este o alegere populară pentru părinții care doresc să transmită copiilor lor un sentiment de integritate morală și valori etice.

De ce Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei înainte de a deveni părinți

Întrebată de fanii de pe rețelele de socializare de ce nu a fost cerută în căsătorie de actualul iubit, Carmen Grebenișan a mărturisit că își dorește o relație în care fiecare eveniment important să aibă loc la timpul potrivit. Deși s-au gândit și la căsătorie, cei doi nu vor să facă din asta o prioritate.

„Toate la timpul lor. Suntem foarte ok cum suntem, nu îmi doresc să se întâmple doar pentru că am ‘grăbit’ o etapă”, a spus Carmen Grebenișan pe Instagram.

Carmen Grebenișan, declarații înainte de a aduce pe lume primul ei copil

Carmen Grebenișan a decis să împărtășească cu urmăritorii ei detalii despre cum spera să decurgă nașterea.

„Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și acestă opțiune – de a naște în apă. Am văzut și vlogul @stefanapeev și mi-a dat încredere să merg pe acest drum. Iar când am cunoscut-o pe moașa am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna. Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui @vr.cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a povestit creatoarea de conținut pe internet.

Carmen Grebenișan a recunoscut că va decide în momentul nașterii anumite aspecte, în funcție de starea de sănătate și pune accent pe siguranța ei și a bebelușului, astfel că face tot ce poate pentru a avea o naștere ușoară.

„Dacă nu reușesc să rezist la durerea aceasta, că poate o să am dureri foarte mari, dacă simt că mă epuizează, la un nivel la 4 dilatație, mă gândesc că o să cer epidurală. Dacă trec de 5, 6 fără epidurală, practic nu cred că mai aleg să îmi pun, pentru că la 8 oricum se oprește din epidurală, ca să poți să împingi un pic”, a mai declarat Carmen Grebenișan.

