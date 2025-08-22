Anca Serea, mărturisiri sincere despre dificultățile menopauzei: „Am avut niște momente complicate”

Anca Serea traversează o perioadă dificilă a vieții sale, cauzată de simptomele specifice menopauzei. Vedeta a oferit declarații recent, vorbind despre modul în care încearcă să facă față acestor momente. Chiar dacă nu este ușor, Anca Serea dovedește încă o dată cât de puternică este.

Anca Serea a vorbit despre menopauză

Deși are o familie frumoasă și o carieră de succes, nici ea nu este scutită de momente grele. Menopauza îi impune să acorde o atenție sporită stării sale de sănătate și să gestioneze mai bine perioadele mai complicate, mai ales pe timp de vară, când temperaturile ridicate îi afectează starea generală.

„Nu mai am menstruație, am intrat în menopauză. Nu mai este un subiect tabu și iată că vă spun în premieră ce trăiesc. Nu sunt într-o stare de sănătate foarte bună, am avut niște momente complicate, mai ales pentru că temperaturile sunt ridicate și nu mă simt bine când e cald afară”, a mărturisit vedeta pentru Spynews.ro.

În trecut, Anca Serea a trecut și printr-un episod medical dificil, fiind diagnosticată cu anemie acută la vârsta de 40 de ani. Aceasta a fost internată timp de două săptămâni, perioadă în care medicii au încercat să-i stabilizeze sănătatea, apelând la o transfuzie de sânge consistentă.

„Eu am avut o anemie severă care mi-a fost descoperită la 40 de ani, atunci când mi-am pierdut cunoștința. Din păcate, într-o altă țară. Medicii din România au încercat să mă stabilizeze, nu prea au reușit și atunci au recurs la o transfuzie de sânge destul de cantitativă și am și stat internată două săptămâni”, a adăugat Anca Serea.

Detalii despre cheltuielile cu copiii

Anca a vorbit despre cum se descurcă financiar în fața nevoilor educaționale ale copiilor săi. Pentru a satisface necesitățile fiicei sale, Anca Serea a căutat un birou nou și a fost surprinsă de prețuri. În cele din urmă, a găsit un model care a costat 3.000 de lei, deși fiica sa era dispusă să folosească biroul fratelui său, Noah. Anca a refuzat să facă acest compromis, ținând cont de performanțele școlare excepționale și a decis să investească într-un birou nou, doar pentru ea.

„Ne-am organizat din timp, ne-am gândit din timp la tot ce va urma. Acum amenajez Avei o nouă cameră, căci vrea să aibă camera ei, să nu mai fie cu Moise în aceeași cameră. Fiecare copil, în parte, are necesitățile lui. Legat de costuri, de buget, ne afectează și pe noi. Noi încercăm să facem și economii, pe cât timp, dar ne-am asumat asta când am decis să avem șase copii. Nu am făcut un calcul despre cât de mult au crescut costurile față de anul de trecut, dar, uite, de pildă ei și-au păstrat ghiozdanele de anul trecut și se mai reduc niște costuri. Sunt cheltuieli imense, îți dai seama, și nu aș vrea să dau un calcul din respect față de alți părinți. Oricum, noi muncim din greu, avem un program extrem de riguros. Adi e mai mereu plecat, iar eu jonglez cu mai multe joburi”, a declarat Anca Serea pentru FANATIK.

Foto: Instagram

