Anca Serea și familia ei s-au confruntat cu probleme în vacanță: „Pe moment șocul a fost mare”

Vacanța în Italia a Ancăi Serea și a soțului ei, Adi Sînă, a fost întreruptă de un eveniment neplăcut. Furtul actelor de identitate le-a dat total peste cap planurile. După ce au explorat câteva dintre cele mai frumoase locuri din peninsulă, inclusiv Lacul Como și Milano, vedeta a fost nevoită să se prezinte la Consulatul României pentru a putea primi documente temporare și a se întoarce în țară.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Anca Serea a explicat situația: „În urma furtului documentelor de călătorie am fost nevoită să merg la Consulatul României pentru a obține un titlu de călătorie! Sper să fie un proces rapid și să pot obține actele necesare întoarcerii în țară!”.

Anca Serea a povestit pe larg despre această experiență neplăcută.

„Aventurile unei vacanțe la Milano, episodul 385: Portofelul magic care dispare în Sempione. Ieri seară, în timp ce eram cu copiii în parcul Sempione din Milano, mi-a dispărut portofelul — cu pașaport, permis și niște cash. Singură cu ei, recunosc că pe moment șocul a fost mare. Azi dimineață am fost la Consulatul României, unde cei de acolo au fost extrem de amabili și eficienți, motiv pentru care le mulțumesc! Mi-au eliberat rapid un titlu de călătorie, iar acum pot, în sfârșit, să respir. Lecția? Că oricât ai planifica, viața are alte planuri… Și că trebuie să rămâi calm(ish), mai ales când ai cinci copii care întreabă în cor: Mami, ești ok? A fost o lecție pe care nu o voi uita prea curând — despre calm şi reziliență în episodul următor. Ne așteptǎ un drum de 12 ore până la Viena.”