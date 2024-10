Anca Serea și Adrian Sînă, discuție în contradictoriu în timpul unei emisiuni TV. De la ce a pornit totul: „Oprim discuția aici”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea și Adrian Sînă au vorbit mereu cu sinceritate despre povestea lor de dragoste, dar și despre clipele dificile pe care le-au întâmpinat de când sunt împreună. Fosta prezentatoare are o relație foarte apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și de multe ori le dezvăluie chiar și aspecte picante din relația cu soțul ei.

Cei doi au fost invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde au vorbit despre faptul că au rămas fără bona filipineză care i-a ajutat cu copiii în ultimii ani, iar atunci când pleacă amândoi cu proiecte, copiii rămân în grija mamei Ancăi.

În timpul dialogului, Adi Sînă a dat de înțeles că el și-ar dori mai mulți copii, însă Anca Serea a oprit discuția, refuzând să discute despre acest aspect.

„Cătălin Măruță: Cu cine ați lăsat copiii acasă? Anca Serea: Aoleu, nu îmi mai aduce aminte, Cătălin! Am avut emoții mari cu plecarea asta. I-am lăsat cu mama. Mulțumim, mama și pe această cale. Doamne ajută, să îți dea Dumnezeu multă sănătate și multă putere. Adi Sînă: Și mulți nepoți. Anca Serea: Nu, nu, nu, ne oprim. Oprim discuția aici.(…) Așa, au rămas cu mama pentru că bona noastră a fost nevoită să plece din țară și asta este situația. Deocamdată ne descurcăm așa”, a fost o parte din dialogul purtat de cei doi în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Anca Serea a împărtășit recent detalii despre povestea lor de iubire și despre modul în care a fost cucerită de către artist.

Fosta prezentatoare a dezvăluit și unele detalii inedite despre prima întâlnire romantică cu cel care, ulterior, i-a devenit soț.

„A insistat foarte mult să ne întâlnim, mi-a cerut numărul de telefon, l-a notat pe un șervețel, m-a sunat vreo 2-3 săptămâni și până la urmă am acceptat să ieșim împreună. Prima mea întâlnire oficială cu Adrian a fost la o cină la Mariott, unde era un restaurant cu specific libanez, mâncarea noastră preferată, și aceea a fost prima cină. Eram foarte emoționați amândoi. Parcă ieri a fost”, a mai povestit Anca despre începutul poveștii lor de dragoste.

Despre căsnicia sa cu Adi Sînă, Anca a dezvăluit detalii în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Întrebată de prezentatoare dacă gelozia i-a pus căsnicia în pericol, vedeta a recunoscut că ea și soțul ei au fost în pragul divorțului la un moment dat.

Acum, ea a elucidat faptul că gelozia nu a fost, de fapt, motivul care a determinat-o pe prezentatoarea TV să dorească să încheie căsnicia cu artistul.

„Cred că aș fi necinstită să spun că gelozia, eu m-am dus singură în pragul acela, pentru că noi oamenii suntem responsabili de sentimentele noastre, de acțiunile noastre, de deciziile pe care le luăm. Eu, vizavi de căsnicia pe care o am alături de Adi, consider că am ars mai multe etape, pentru că eram foarte tânără și nimeni nu m-ar fi pregătit vreodată vizavi de relația cu un artist, care este cu suișuri și coborâșuri și intensă. Cred că au fost niște sentimente de gelozie firești, dar niciodată alimentate de el. Vizavi de ce ați povestit dumneavoastră, vizavi de controlatul telefoanelor și al lucrurilor intime, nu aș face niciodată în primul rând din respect pentru mine ca femeie, nici el nu obișnuiește să facă asta”, a zis Anca Serea, conform wowbiz.ro.