Care este afecțiunea de care suferă Anca Serea. Vedeta a ajuns din nou la spital: „Urmează alte investigații…”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea, în vârstă de 44 de ani, a ajuns din nou la spital, iar după ce a așteptat câteva ore rezultatele unor investigații medicale, vedeta a primit un diagnostic.

Potrivit medicilor, fosta prezentatoare suferă de tiroidă cronică autoimună. Soția lui Adrian Sînă a povestit că urmează să facă alte investigații.

Nu este prima dată când Anca Serea a ajuns la spital, vedeta povestind mereu despre problemele sale de sănătate.

„Sănătatea este cel mai de preț și nimic nu o poate cumpăra, mai ales când există un antecedent în familie e important să ții cont de el. Eu am o echipă medicală cu care am născut și care mă supraveghează și da, a fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie. Am 43 de ani și după 40 de ani, este indicat să o facem”, declara Anca Serea într-un interviu acordat pentru Star Matinal în urmă cu un an.