Anca Serea, mesaj emoționant pentru fiul ei, David, care a împlinit 23 de ani. Ce i-a transmis vedeta: „Îți voi fi mereu alături”

Anca Serea a avut motiv de sărbătoare în familie. Fiul ei cel mare, David, a împlinit 23 de ani, iar cu ocazia asta i-a transmis un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare.

În ziua în care fiul ei a împlinit 23 de ani, Anca Serea a împărtășit o imagine specială cu David de când era mic. Vedeta i-a făcut o urare emoționantă cu prilejul aniversării sale.

Anca Serea a vorbit acum ceva timp, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, despre relația specială dintre ea și fiul ei. În 2021, David a absolvit liceul, iar ulterior s-a dus în Olanda pentru a studia filosofia. Însă, în 2023, vedeta a dezvăluit că băiatul ei s-a întors în România și urmează cursurile unei alte facultăți, fiind vorba despre Studii Politice de Securitate în limba engleză, în cadrul Universității din București.

„Relația dintre noi doi este una superbă, fantastică spune David, de o prietenie nemărginită. Cred că suntem super norocoși pentru că eu am fost o mamă tânără atunci când am început cu David și cred că, nu cred, știu sigur că am crescut și am evoluat împreună”, a spus Anca Serea.