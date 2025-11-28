10 filme mediocre, cu actori faimoși în distribuție, cu care n-ar trebui să-ți pierzi timpul

Alegerea unor actori cunoscuți în distribuție nu asigură în totalitate și succesul unui film.

1. Escape Plan
Potrivit scorurilor obținute pe Rotten Tomatoes, filmele acestea în care au jucat nume celebre astăzi în actorie nu au atins așteptările publicului. 

1. Escape Plan

Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger sunt protagoniștii filmului Escape Plan. Cel care se ocupă cu testarea securității închisorii își dă singur o provocare și se dă deținut pentru a vedea cum pot evada cei care ajung după gratii. Pentru public, filmul a ridicat din start așteptările, avându-i în distribuție pe Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger. Însă acest fapt nu a adus succes, pentru că lipsa unui ritm alert și a unei intrigi mai generoase și-au spus cuvântul, ceea ce a făcut ca filmul să obțină un scor de 55% din partea publicului și 50% de la critici. 

2. Austin Powers in Goldmember

În filmul Austin Powers in Goldmember, a treia parte din franciza de comedie, Powers se luptă cu răufăcătorii, având-o alături pe fosta sa iubită, Foxxy Cleopatra, jucată de Beyoncé. Problema principală la această peliculă o reprezintă faptul că folosește mult prea excesiv același tip de umor care nu mai surprinde cu nimic. Filmul a obținut un scor de 44% de la public. 

3. Dark Tide

Filmul Dark Tide i-a adus împreună pe Halle Berry și fostul ei soț, Olivier Martinez. Actrița a interpretat rolul unei profesioniste în rechini. Afacerea ei are mari dificultăți, ceea ce se amplifică odată cu moartea unuia dintre scafandrii ei, care a fost omorât de către un rechin. Povestea care nu a fost conturată cât să ofere o experiență notabilă pe ecrane a adus un scor de 0% pe Rotten Tomatoes. 

4. Ballistic: Ecks vs Sever

Filmul Ballistic: Ecks vs. Sever i-a adus împreună pe ecrane pe Lucy Liu și Antonio Banderas, într-o poveste plină de acțiune în care interpretează doi agenți aflați în competiție. Povestea peliculei pare mult prea forțată, iar replicile și ele sună întortocheat. Deși a avut o distribuție cu nume importante, tot a obținut un scor de 0% pe Rotten Tomatoes. 

5. London Fields

Filmul London Fields regizat de Mathew Cullen îi are în rolurile principale pe Amber Heard, Theo James, Billy Bob Thornton și Jason Isaacs. Povestea peliculei ne conduce către o clarvăzătoare care are o aventură cu trei bărbați, un scriitor american, un gangster și un om de afaceri înstărit. Are deja o premoniție extrem de sumbră legată de unul dintre ei. Din păcate, rezultatul final nu a convins publicul, iar acest lucru a fost taxat cu un scor de 0% pe Rotten Tomatoes. 

6. Killing Me Softly

Killing Me Softly este o dramă psihologică regizată de Kaige Chen cu Heather Graham și Joseph Fiennes în rolurile principale. În prim-plan avem o femeie care începe o poveste fierbinte de dragoste cu un străin cu trecut tulbure. Ceea ce a creat nemulțumire la adresa Killing Me Softly este povestea mult prea complicată care a îngreunat vizionarea sa până la capăt, dar și replicile care puteau fi îmbunătățite. Iar acestea au dus la un scor de 0% pe Rotten Tomatoes. 

7. One Missed Call

Un film lipsit de substanță, care a primit un scor de 0% pe Rotten Tomatoes este One Missed Call, regizat de Eric Valette și cu Shannyn Sossamon, Edward Burns și Ray Wise în distribuție. Este un film de groază în care mai mulți oameni sunt luați prin surprindere de mesajele vocale primite de la sinele lor din viitor și de la care află informații tulburătoare. 

8. Homecoming

Mischa Barton, Matt Long, Michael Landes și Jessica Stroup au jucat în drama Homecoming regizată de Morgan J. Freeman și scrisă de către Katie L. Fetting. Apariția fostului ei iubit la balul de absolvire alături de noua lui iubită trezește într-o tânără dorința de a se răzbuna și de a-l recâștiga. Cu toate că povestea avea potențial, execuția filmului a lăsat de dorit, ceea ce a dus la un scor de 0% pe Rotten Tomatoes. 

9. Generation Um…

Keanu Reeves a jucat într-un film de care publicul a uitat foarte repede, și anume Generation Um…, o dramă regizată de Mark Mann, unde a fost în distribuție alături de Bojana Novakovic și Adelaide Clemens Pelicula a primit un scor de 0% din partea criticilor și un scor de 23% din partea publicului pe Rotten Tomatoes. Cu o atmosferă care denotă mai degrabă o zonă de film experimental, acțiunea ne conduce către trei adulți din New York care încă își caută rostul în viață, pe fundalul experiențelor marcate de sex, droguri și alegeri neinspirate. 

10. Gotti

John Travolta și Kelly Preston au interpretat rolurile principale în filmul Gotti, care ne aduce în atenție povestea de viață a șefului american al crimei organizate John Gotti. Actorul John Travolta i-a dat viață pe ecrane acestui personaj în pelicula biografică, dar nu a fost suficient de convingător astfel încât să depășească un scor de 0% pe Rotten Tomatoes. 

Foto: PR

