10 actori care au fost obligați să interpreteze roluri pe care nu le doreau

Hollywood-ul nu este ocolit de situații tensionate și de experiențe neplăcute pentru vedete. Spre exemplu, sunt actori care de-a lungul carierei lor au fost obligați să interpreteze un rol pe care nu și-l doreau cu adevărat, însă au fost nevoiți să îl accepte din cauza contractelor pe care le-au semnat.

1. Channing Tatum

Channing Tatum nu era foarte convins de faptul că vrea să interpreteze rolul principal în G.I. Joe atunci când i s-a oferit această oportunitate. Actorul semnase un contract destul de strict și a fost nevoit să îl respecte. Ulterior, a declarat că detestă acest rol. „Am fost forțat să fac acel film. De la Coach Carter, am semnat un contract conform căruia trebuia să apar în trei filme”, povestea Tatum pentru The Howard Stern Show. El a adăugat că Paramount îl amenințase că îl va da în judecată dacă nu joacă în acea peliculă.

2. Keanu Reeves

În filmul The Watcher, Keanu Reeves l-a interpretat pe Griffin. Deși a dus la bun sfârșit această peliculă, actorul nu a semnat un contract niciodată. Un prieten i-a falsificat semnătura acestuia și deși nu își dorea cu adevărat să joace, a decis să nu îl dea în judecată și să continue. „Nu mi s-a părut niciodată interesant scenariul, dar un prieten mi-a falsificat semnătura din contract. Nu am putut dovedi că a făcut acest lucru și nu am vrut să fiu dat în judecată, așa că singura soluție era să fac filmul”, spunea actorul pentru ziarul Calgary Sun.

3. Jennifer Garner

Jennifer Garner a jucat-o pe Elektra în filmul cu același nume și în ciuda popularității de care a avut parte pelicula, actrița urăște acel film. A fost nevoită să îl accepte pentru că înainte jucase în Daredevil, iar spinoff-ul făcea parte din contract. La ceva timp după, actrița a povestit că experiența din cadrul filmărilor nu a fost plăcută pentru ea.

4. Natalie Portman

Natalie Portman a depus eforturi ca Patty Jenkins să regizeze filmul Thor: The Dark World. Actrița era încântată să se alăture proiectului pentru că ar fi fost primul film cu supereroi regizat de o femeie dacă Jenkins rămânea în echipă. Însă, regizoarea a părăsit proiectul, iar actrița era obligată prin contractul pe care îl avea să joace în film. Patty Jenkins a fost înlocuită în cele din urmă de Alan Taylor.

5. Sylvester Stallone

Când a fost realizat filmul Stop! Or my Mom Will Shoot, Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger aveau o dispută. Rolul din peliculă i s-a oferit inițial lui Schwarzenegger, care a refuzat după ce a citit scenariul și a văzut cât de groaznic este. Arnold Schwarzenegger a răspândit un zvon conform căruia Sylvester Stallone ar fi interesat să facă parte din acest proiect, fiind convins că va accepta, mai ales că era vorba să interpreteze un rol principal. Sylvester Stallone a profitat de ocazia asta și a jucat în film. Ulterior, actorul a descris filmul drept unul dintre cele mai proaste.

6. Emily Blunt

După ce a jucat în Devil Wears Prada, Emily Blunt a fost aleasă să joace rolul Black Widow din filmul Iron Man 2 din 2010. Actrița a refuzat din cauza contractului pe care îl avea cu Fox și care îi impunea să joace într-un film de-al lor, fiind vorba despre Gulliver’s Travels. „Eram legată de un contract și urma să apar în Gulliver’s Travels. Nu am vrut să joc în el. A fost destul de greu pentru mine. Sunt atât de mândră de deciziile pe care le iau și înseamnă atât de mult pentru mine și filmele pe care le fac”, i-a spus actrița lui Howard Stern.

7. Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg nu își dorea să joace în Theodore Rex, dar productorul Richard Abramson a susținut că ea și-a luat un angajament verbal potrivit căruia se va implica în proiect. Deși Goldberg spunea că niciodată nu a fost de acord să facă acest film, Abramson a găsit o înregistrare a unei conversații care demonstra contrariul a ceea ce declara actrița. Producătorul a încercat să o dea în judecată pentru încălcarea acordului verbal pentru suma de 20 de milioane de dolari. Într-un final, Whoopi Goldberg a acceptat să facă filmul pentru 7 milioane de dolari.

8. Val Kilmer

Val Kilmer nu era interesat să apară în filmul Top Gun. Actorul a fost convins de către agentul său că ar trebui să meargă totuși la o discuție cu regizorul peliculei, Tony Scott. Kilmer și-a sabotat audiția și, chiar și în aceste condiții, a primit rolul. Din cauza obligațiilor contractuale, a fost nevoit să joace în film

9. Roy Scheider

Roy Scheider nu intenționa să mai joace în Jaws 2, dar din cauza unei dispute pe baza contractului său, a fost obligat de Universal să apară în film. Actorul a fost plătit cu o sumă mult mai mare față de apariția sa în primul film, însă experiența a fost neplăcută pentru el.

10. Jessica Alba

Jessica Alba a refuzat să joace în Rise of the Silver Surfer, continuarea primului film Fantastic Four, dar din cauza contractului pe care îl avea a fost nevoită să accepte. Actrița a povestit ulterior că a avut o relație tumultoasă cu regizorul filmului, Tim Story, care o critica frecvent, și că a ajuns în punctul în care să își pună la îndoială cariera în actorie.

Citește și:

Actori care au întâmpinat situații extreme și au făcut eforturi incredibile pentru a interpreta un rol

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro