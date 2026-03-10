Dior toamnă/iarnă 26: high fashion la lumina zilei

Prezentarea Dior toamnă/iarnă 26 a avut loc în mijlocului grădinii Tuileries și ne-a adus o viziune mai aerată, mai diafană, a codurilor arhicunoscute din arhivele casei.

  de  Ioana Ulmeanu
Prezentarea Dior toamnă/iarnă 26 a avut de la bun început curaj – și asta pentru că a devenit de-a dreptul neobișnuit în zilele noastre să vedem o colecție de modă în lumina zilei. Sigur, set-ul a fost atent conceput, ca o seră în mijlocul Tuileries, cu modelele întruchipând parcă niște flori tropicale, defilând sprintene în jurul celebrului bazin ornat cu nuferi artificiali, cu scenografia trimițând, evident, către grădinile de care Monsieur Dior însuși era atât de atașat.

De curaj pare că este nevoie în ziua de azi ca să faci modă la acest nivel, când clientela de lux pare să se disipeze – inclusiv piața chineză, odinioară atât de deschisă către artizanatul european, pare că s-a orientat către alte strategii de cumpărare. Deși Dior, care a deschis la sfârșitul anului trecut un uriaș flagship store în Beijing, acolo unde designerul Jonathan Anderson a fost prezent, alături de Delphine Arnault, mizează în continuare pe acea piață, pe care o țintește în mod evident.

Revenind, prezentarea Dior toamna/iarnă 26 a insistat totuși să arate că moda de lux încă e posibilă, relevantă și dezirabilă, într-un climat social și politic zbuciumat, și într-o climă la propriu îngrijorătoare, fapt evocat foarte bine de invitații la prezentare, care au avut parte de-a dreptul de efect de seră, în scaunele lor elegante din construcția realizată pentru show, într-un Paris de-a dreptul arzător la început de martie.

Sub razele soarelui și în plină zi, deci, colecția s-a jucat, conform comunicării oficiale, cu ideea de a vedea și de a fi văzut(ă) – pornind chiar de la locul prezentării, în parcul construit pentru Caterina de Medici și devenit cea mai celebră promenadă a parizienilor (asta până la asaltul creatorilor de conținut care exploatează fiecare centimetru pătrat al grădinii pentru imagini în timpul săptămânilor modei și nu numai). Și așa cum statuile și celebrele scaune verzi au devenit ubicue în social media, codurile Dior au fost omniprezente în defilarea pusă la cale de Anderson.

Jachete bar redimensionate în fel și chip, scurtate amenințător sau alungite în limbi din stofe care aproape atingeau genunchii, talii marcate ca în cele mai tradițional feminine ansambluri New Look, fuste amintind de clasicele tutu-uri ale balerinelor, volume și falduri care ajustau silueta și amplificau șoldurile, ținute în deja iconicul gri sau în la fel de celebra textură pepit specifică pentru casă, toate semnifică reinterpretări pe care designerul le-a conceput pentru prezentarea Dior toamnă/iarnă 26, scormonind după inspirație în bogatele arhive ale casei.

A adăugat și un touch personal, cum era de așteptat. Rochii deconstruite de toate lungimile, dantelă Chantilly, împrumuturi din acea estetică de secol XVIII de care Anderson pare foarte interesat în acest moment, dar și denim brodat, pantaloni din mătase, flori aplicate, mici și multipli năsturași, și numeroase genți dintre care se poate ivi, probabil, următorul mare hit al casei.

În final, ce e de înțeles din prezentarea Dior toamnă/iarnă 26 pentru cele mai multe dintre noi, care nu avem bugetul pentru a cumpăra haine din colecție, dar putem să folosim gratuit inspirația? Că, la fel ca în cazul multor alte case, avem parte de o reîntoarcere la o feminitate clasică, bogat ornamentată, diafană. Dar și că, din păcate, e din ce în ce mai greu să ne visăm sau să ne imaginăm în ipostazele pe care le presupun astfel de haine, când viitorul nu arată deloc ca o plimbare în jurul unui lac acoperit de nuferi.

Foto: Adrien Dirand, Valentin Lecron pentru Dior

