Animații pentru cei mici la Apollo111 Cinema: dimineți de duminică cu povești, aventuri și imaginație

Începând cu luna martie, cel mai nou cinematograf din București, Apollo111 invită copiii și părinții la o serie de proiecții speciale dedicate celor mai tineri spectatori. În fiecare duminică, de la ora 12:00, sala se transformă într-un spațiu al imaginației, cu animații recente din cinematografia internațională, dublate în limba română și potrivite pentru întreaga familie. Biletele pot fi achiziționate online.

Programul începe duminică, 15 martie, cu animația Hola Frida (r. Karine Vézina & André Kadi, Franța, 2025), o poveste luminoasă despre copilăria uneia dintre cele mai fascinante artiste ale secolului XX. Filmul ne poartă în cartierul Coyoacán din Ciudad de México, unde o fetiță curioasă și plină de viață, pe nume Frida Kahlo, descoperă lumea din jurul ei și învață să transforme orice obstacol într-o aventură a imaginației.

Seria continuă duminică, 22 martie, cu Ultima balenă cântătoare (r. Reza Memari, Pavel Hrubos, Steven Majaury, Germania, 2025), o animație de aventură despre curaj, prietenie și protejarea oceanelor. Atunci când o creatură misterioasă scapă de pe un iceberg care se topește, o tânără balenă cu cocoașă pornește, alături de prietenii săi, într-o călătorie în adâncurile oceanului pentru a descoperi un cântec legendar care ar putea salva lumea subacvatică.

Programul continuă duminică, 29 martie, cu Arco (r. Ugo Bienvenu, Franța, 2025), o animație plină de imaginație care pornește de la o idee fermecătoare: dacă curcubeele ar fi, de fapt, călători în timp? În primul său zbor prin timp, Arco, un băiat de 10 ani din anul 3000, aterizează accidental în viitorul nostru apropiat. O fetiță pe nume Iris îl descoperă și îl ajută să găsească drumul înapoi spre casă.

Toate proiecțiile au loc duminica, de la ora 12:00, iar filmele sunt dublate în limba română, pentru ca experiența să fie accesibilă și celor mai mici spectatori. Seria de animații de la Apollo111 propune astfel dimineți de weekend în care poveștile de pe ecran devin prilej de descoperire, emoție și aventură pentru întreaga familie.

Apollo111 se află lângă Parcul Cișmigiu, pe strada Ion Brezoianu 23 – 25, în Palatul Universul, corp C. Mai multe detalii – apollo111.ro

