Animații pentru cei mici la Apollo111 Cinema: dimineți de duminică cu povești, aventuri și imaginație

Începând cu luna martie, Apollo111 Cinema invită copiii și părinții la animații în fiecare duminică, de la ora 12:00.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Animații pentru cei mici la Apollo111 Cinema: dimineți de duminică cu povești, aventuri și imaginație

Începând cu luna martie, cel mai nou cinematograf din București, Apollo111 invită copiii și părinții la o serie de proiecții speciale dedicate celor mai tineri spectatori. În fiecare duminică, de la ora 12:00, sala se transformă într-un spațiu al imaginației, cu animații recente din cinematografia internațională, dublate în limba română și potrivite pentru întreaga familie. Biletele pot fi achiziționate online.

Programul începe duminică, 15 martie, cu animația Hola Frida (r. Karine Vézina & André Kadi, Franța, 2025), o poveste luminoasă despre copilăria uneia dintre cele mai fascinante artiste ale secolului XX. Filmul ne poartă în cartierul Coyoacán din Ciudad de México, unde o fetiță curioasă și plină de viață, pe nume Frida Kahlo, descoperă lumea din jurul ei și învață să transforme orice obstacol într-o aventură a imaginației.

Seria continuă duminică, 22 martie, cu Ultima balenă cântătoare (r. Reza Memari, Pavel Hrubos, Steven Majaury, Germania, 2025), o animație de aventură despre curaj, prietenie și protejarea oceanelor. Atunci când o creatură misterioasă scapă de pe un iceberg care se topește, o tânără balenă cu cocoașă pornește, alături de prietenii săi, într-o călătorie în adâncurile oceanului pentru a descoperi un cântec legendar care ar putea salva lumea subacvatică.

Programul continuă duminică, 29 martie, cu Arco (r. Ugo Bienvenu, Franța, 2025), o animație plină de imaginație care pornește de la o idee fermecătoare: dacă curcubeele ar fi, de fapt, călători în timp? În primul său zbor prin timp, Arco, un băiat de 10 ani din anul 3000, aterizează accidental în viitorul nostru apropiat. O fetiță pe nume Iris îl descoperă și îl ajută să găsească drumul înapoi spre casă.

Toate proiecțiile au loc duminica, de la ora 12:00, iar filmele sunt dublate în limba română, pentru ca experiența să fie accesibilă și celor mai mici spectatori. Seria de animații de la Apollo111 propune astfel dimineți de weekend în care poveștile de pe ecran devin prilej de descoperire, emoție și aventură pentru întreaga familie.

Apollo111 se află lângă Parcul Cișmigiu, pe strada Ion Brezoianu 23 – 25, în Palatul Universul, corp C. Mai multe detalii – apollo111.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Reguli de dating pe care ar fi util să le reevaluezi
Lifestyle
Reguli de dating pe care ar fi util să le reevaluezi
Roluri care au ajuns populare doar datorită faimei actorilor
Lifestyle
Roluri care au ajuns populare doar datorită faimei actorilor
Tipuri de povești amoroase din trecut care te fac să-ți judeci greșit actualul partener
Lifestyle
Tipuri de povești amoroase din trecut care te fac să-ți judeci greșit actualul partener
10 dintre cele mai discutate și controversate seriale, pe care nu trebuie să le ratezi
Lifestyle
10 dintre cele mai discutate și controversate seriale, pe care nu trebuie să le ratezi
Actori care au dezvăluit numele filmelor din cariera lor de care nu sunt mulțumiți
Lifestyle
Actori care au dezvăluit numele filmelor din cariera lor de care nu sunt mulțumiți
Trăsături pe care le ai și le consideri pozitive, dar devin o problemă când ești la început de relație
Lifestyle
Trăsături pe care le ai și le consideri pozitive, dar devin o problemă când ești la început de relație
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
catine.ro
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Mai multe din lifestyle
Serialul audio care intră sub acoperire în lumea fraudelor online: Țeapă, Țeapă, Țeapă
Serialul audio care intră sub acoperire în lumea fraudelor online: Țeapă, Țeapă, Țeapă
Lifestyle

Cum sunt construite escrocheriile online și de ce funcționează atât de bine? Trei ani. O investigație. Zeci de conversații cu victime și chiar cu escroci adevărați. Un serial audio-documentar, unic în România, explică mecanismele manipulării din spatele promisiunilor de câștig rapid.

+ Mai multe
Filme și seriale noi de văzut în luna martie 2026 pe Netflix
Filme și seriale noi de văzut în luna martie 2026 pe Netflix
Lifestyle

În luna martie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

+ Mai multe
Vrei să te raportezi la cuplu într-o manieră tradițională? De ce poate fi copleșitor sau deficitar pentru tine
Vrei să te raportezi la cuplu într-o manieră tradițională? De ce poate fi copleșitor sau deficitar pentru tine
Lifestyle

Deși societatea s-a modelat diferit și rolurile de gen au mult mai multă flexibilitate, un cuplu tradițional sună atractiv. Dar costurile pot fi variate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC