Filme și seriale noi de văzut în luna iunie 2026 pe Netflix

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Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Office Romance

Jennifer Lopez și Brett Goldstein joacă în această comedie romantică îndrăzneață despre o relație secretă la birou și încurcăturile în care intră doi dependenți de muncă atunci când încep să-și asculte inima. Citește și despre alte comedii romantice de neratat.

Premiera: 5 iunie 2026

In the Hand of Dante

Filmul In the Hand of Dante (Mâna lui Dante) urmărește două destine paralele. În secolul XXI, un autor newyorkez este recrutat de un mafiot și pornește într-o aventură periculoasă pentru a fura un manuscris care se presupune că este „Divina Comedie”, scris chiar de mâna lui Dante Alighieri. În secolul al XIV‑lea, Dante își caută inspirația pentru a‑și crea capodopera. Cei doi bărbați, despărțiți de șapte secole, sunt legați fără să știe de aceeași obsesie: căutarea iubirii, frumuseții și a divinității. Distribuție: Al Pacino, Oscar Isaac, Gerard Butler, John Malkovich, Gal Gadot, Jason Momoa, Martin Scorsese, Franco Nero, Sabrina Impacciatore și Claudio Santamaria.

Premiera: 24 iunie 2026

Avatar The Last Airbender – Sezonul 2

Pentru a pune capăt războiului, Aang trebuie să mânuiască pământul, dar în Regatul Pământului, politica, secretele și alianțele ascunse sunt un câmp de luptă în sine.

În sezonul 2, după o victorie dulce‑amară, în care salvează Tribul Apelor de Nord de invazia Națiunii Focului, avatarul Aang, Katara și Sokka se regrupează și pornesc într-o misiune de a-l convinge pe misteriosul Rege al Pământului să îi ajute în lupta împotriva înfricoșătorului Stăpân al Focului, Ozai.

Premiera: 25 iunie 2026

Michael Jackson: The Verdict

Relatat de persoanele-cheie prezente în sala de judecată, acest documentar cuprinzător analizează în detaliu procesul lui Michael Jackson și moștenirea sa complexă.

Premiera: 3 iunie 2026

The Hot Seat

Campionii Franței la Cupa Mondială din 1998 și 2018 și o echipă de comedieni se înfruntă într-un roast fără rețineri, prezentat de Paul de Saint Sernin.

Premiera: 3 iunie 2026

Poldi

Fotbalist, antreprenor, favorit al fanilor și adevărat erou al comunității, Lukas Podolski își analizează parcursul și ce urmează mai departe, în acest documentar intim.

Premiera: 4 iunie 2026

The Murder of Rachel Nickell

O tânără mamă este ucisă în plină zi în Wimbledon Common din Londra, în fața băiețelului ei. Acest documentar examinează cazul crimei, investigat ani la rând.

Premiera: 4 iunie 2026

The Witness

Fiul lor de 2 ani e singurul martor la uciderea lui Rachel Nickell, iar partenerul ei luptă să-l protejeze în timpul unei anchete viciate. Bazat pe fapte reale. Vezi și alte documentare pe care chiar ar merita să le vizionezi.

Premiera: 4 iunie 2026

Colors Of Evil: Black

Când un băiat dispare dintr-un orășel liniștit, procurorul proaspăt transferat începe să descopere legături neașteptate cu un vechi caz similar.

Premiera: 10 iunie 2026

Outlast: The Jungle

Pe o insulă tropicală izolată, 16 concurenți trebuie să supraviețuiască forțelor naturii, să-și întreacă rivalii și să rămână în echipă ca să câștige 1 milion de dolari.

Premiera: 10 iunie 2026

The Rest is Football

Regii fotbalului Gary Lineker, Alan Shearer și Micah Richards oferă doza zilnică de glume, analize și păreri la cald din NYC, în timpul Cupei Mondiale din 2026.

Premiera: 10 iunie 2026

Sweet Magnolias – Sezonul 5

Bat clopotele de nuntă, iar Magnoliile urmăresc un vis comun, explorează lumea dincolo de Serenity și se susțin reciproc în mijlocul unei veri pline de schimbări.

Premiera: 11 iunie 2026

The Evil Lawyer

După ce i se înscenează o crimă brutală, un tânăr avocat își pune viața în mâinile unei avocate nemiloase pentru a-și reabilita numele și a afla adevărul.

Premiera: 11 iunie 2026

Maternal Instinct

Într-un mic oraș din estul Texasului, o tânără provenită dintr-o familie înstărită se îndrăgostește de un localnic. Relația lor pare perfectă, iar în doar câteva luni ea rămâne însărcinată și își afișează cu mândrie burtica pe rețelele sociale. Însă, când un polițist de patrulare o oprește în trafic și descoperă că tocmai născuse în mașină, povestea ei începe rapid să se destrame, scoțând la iveală adevărul din spatele unei crime terifiante și de neconceput.

Premiera: 12 iunie 2026

The Polygamist

Joyce, cunoscută pe social media pentru o căsnicie ideală, se prăbușește emoțional într-un mod scandalos după ce infidelitățile soțului ei ies la iveală.

Premiera: 12 iunie 2026

I Will Find You

Un tată nevinovat, care ispășește o condamnare pe viață pentru uciderea propriului fiu, primește dovezi că băiatul său ar putea fi încă în viață, așadar trebuie să evadeze din închisoare pentru a descoperi adevărul.

Premiera: 18 iunie 2026

Color Book

Misiunea unui tată proaspăt rămas văduv de a-și duce fiul la primul meci de baseball devine o călătorie de o zi plină de forță și reziliență, în această dramă emoționantă.

Premiera: 19 iunie 2026

Oasis

Când o tânără dispare misterios dintr-un complex de lux, personalul și oaspeții devin deopotrivă suspecți, rămânând captivi până la aflarea adevărului.

Premiera: 19 iunie 2026

Voicemails for Isabelle

Mesajele vocale amuzante și confidențiale ale unei tinere pentru sora ei decedată ajung din greșeală la un străin, care se îndrăgostește de ea de la distanță.

Premiera: 19 iunie 2026

Chris & Martina: The Final Set

Acest documentar prezintă dominația de zeci de ani a Martinei Navratilova și Chris Evert în tenisul feminin și o prietenie pe care nici cancerul nu a putut-o destrăma.

Premiera: 26 iunie 2026

Little Brother

Viața atent organizată a unui celebru agent imobiliar este dată peste cap când excentricul său „frate mai mic' reapare pe neașteptate.

Premiera: 26 iunie 2026

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Foto: PR

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