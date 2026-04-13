Actori care au devenit lacomi și apoi au fost concediați

Acești actori au cerut mai mulți bani pentru a continua proiecte celebre, dar au fost refuzați și, ulterior, concediați.

În industria filmului și a televiziunii există impresia că studiourile de la Hollywood au bugete nelimitate. Realitatea este însă diferită: chiar și producțiile uriașe au limite financiare, iar negocierile dintre actori și studiouri pot deveni uneori extrem de tensionate. Când un actor cere un onorariu mai mare decât este dispus studioul să plătească, rezultatul poate fi surprinzător: proiectul se schimbă, personajul dispare sau actorul este înlocuit.

De-a lungul anilor au existat numeroase cazuri în care vedete celebre au pierdut roluri importante după ce au cerut mai mulți bani. Uneori cererile lor erau justificate, alteori studiourile au considerat că sunt exagerate. În orice caz, negocierile eșuate au dus la situații memorabile în industria filmului.

1. Hilary Duff

Hilary Duff a devenit celebră datorită serialului Lizzie McGuire de pe Disney Channel. După succesul filmului The Lizzie McGuire Movie din 2003, negocierile pentru continuarea serialului și pentru o posibilă continuare a filmului s-au blocat.

Mama și managerul actriței a cerut plata imediată a unui bonus promis și un salariu mai mare pentru episoadele viitoare. Disney nu a acceptat condițiile, iar proiectele au fost abandonate. Astfel, povestea personajului Lizzie McGuire s-a încheiat mult mai repede decât se așteptau fanii.

2. Bruce Willis

Bruce Willis a apărut în primele două filme din franciza The Expendables, dar nu și în al treilea. Pentru apariția sa scurtă în The Expendables 3, studioul i-a oferit aproximativ 3 milioane de dolari pentru câteva zile de filmare.

Actorul ar fi cerut însă 4 milioane de dolari, adică un milion pe zi. Producătorii au refuzat, iar rolul a fost oferit rapid lui Harrison Ford, după cum a anunțat chiar Sylvester Stallone.

3. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a fost unul dintre cei mai populari jurați ai show-ului American Idol. În 2012, artista a anunțat că pleacă din emisiune pentru a se concentra pe alte proiecte.

În realitate, presa americană a relatat că vedeta, care câștiga deja aproximativ 15 milioane de dolari pe sezon, ar fi cerut 17 milioane. Postul Fox a decis să renunțe la ea în acel moment, deși ulterior Lopez a revenit în juriu pentru alte sezoane.

4. Tobey Maguire

Tobey Maguire a devenit faimos datorită rolului principal din Spider-Man. După succesul primului film, actorul a vrut un salariu mai mare pentru continuare.

În timpul negocierilor pentru Spider-Man 2, Maguire a lipsit de la unele întâlniri și teste pentru efecte vizuale, invocând probleme de sănătate. Studioul Sony Pictures l-a concediat temporar și a discutat chiar cu Jake Gyllenhaal pentru a-l înlocui. În final, actorul a fost readus în rol după renegocieri.

5. Chad Michael Murray

Chad Michael Murray a fost protagonistul serialului One Tree Hill timp de șase sezoane. Când contractul său a expirat, actorul a încercat să negocieze un salariu mai mare.

Potrivit declarațiilor sale, producătorii au refuzat majorarea pentru a reduce costurile serialului. Drept urmare, personajul său, Lucas Scott, a părăsit povestea, iar serialul a continuat încă trei sezoane fără el.

6. Will Smith

Will Smith a fost unul dintre starurile filmului Independence Day din 1996. Când s-a pregătit continuarea, Independence Day: Resurgence, regizorul Roland Emmerich a vrut inițial să îl aducă înapoi.

Actorul ar fi acceptat să apară în două filme pentru un total de aproximativ 50 de milioane de dolari. Studioul a considerat suma prea mare, iar personajul său a fost eliminat din poveste.

7. Tom Cruise

Tom Cruise era inițial ales pentru rolul principal din thrillerul de spionaj care avea să devină ulterior Salt. Actorul ar fi cerut un onorariu de aproximativ 20 de milioane de dolari.

Studioul Sony Pictures a renunțat la el din cauza costurilor, iar rolul a fost rescris pentru Angelina Jolie. Filmul a devenit ulterior un succes la box office, demonstrând că proiectul putea funcționa și fără Cruise.

8. Pierce Brosnan

Pierce Brosnan a jucat celebrul agent 007 în mai multe filme din seria James Bond. Totuși, actorul nu a revenit pentru rebootul Casino Royale din 2006.

Potrivit presei de la acea vreme, Brosnan ar fi cerut aproximativ 45 de milioane de dolari pentru a reveni în rol. Studioul a decis să înceapă o nouă eră a francizei cu Daniel Craig, care a devenit ulterior unul dintre cei mai apreciați interpreți ai lui James Bond.

9. Katherine Heigl

Katherine Heigl urma inițial să joace în comedia romantică Valentine’s Day, regizată de Garry Marshall.

În timpul negocierilor, actrița ar fi cerut un onorariu de aproximativ 3 milioane de dolari pentru câteva săptămâni de filmare. Producătorii au considerat suma exagerată și au decis să distribuie alți actori în proiect.

10. Jenna Ortega

Jenna Ortega a devenit una dintre vedetele noii generații după serialul Wednesday și filmele din franciza Scream.

Pentru Scream VII, actrița ar fi cerut un salariu mai mare, considerând că popularitatea ei crescuse semnificativ. Studioul nu a acceptat condițiile, iar Ortega a părăsit proiectul.

