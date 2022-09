Actori care au dezvăluit numele filmelor din cariera lor de care nu sunt mulțumiți

Starurile de la Hollywood primesc constant critici din partea profesioniștilor din domeniu pentru interpretările lor din filme. Dar, la fel de bine, și actorii își critică prestațiile, iar unii au recunoscut că în privința anumitor roluri, consideră că nu au dat tot ceea ce aveau mai bun, drept urmare privesc proiectele respective mai degrabă ca pe o dezamăgire.

1. Christina Ricci

Rolul din Casper a făcut-o celebră pe Christina Ricci, însă actrița nu e încântată de film. În timp ce lucra la acea peliculă, ea a trecut printr-o perioadă dificilă și nu e mulțumită de prestația pe care a avut-o. „Dacă te uiți cu adevărat la Casper, vei vedea că am jucat jalnic. Oamenii se supără când spun asta. Și eu le spun: „Nu, este un film minunat.” Aveam 13 ani, totul era greu și eram mereu nervoasă”, a transmis în podcastul lui Marc Maron.

2. Megan Fox

Interpretarea din primul film Transformers nu este pe placul lui Megan Fox, care consideră că oricum pelicula din start nu i-a pus în valoare calitățile din acest domeniu. „Sunt groaznică în el. Este primul meu film adevărat și nu este sincer și realist. Filmul nu a fost rău, pur și simplu nu eram mândră de ceea ce am făcut. (…) Oamenii știu foarte bine că acesta nu este un film despre actorie”, a dezvăluit ea pentru Entertainment Weekly.

3. Nicole Kidman

Nicole Kidman nu a fost pe deplin mulțumită de rolul din filmul Australia, iar în timpul premierei a ieșit din sală, așadar nu a avut ocazia să vadă reacția publicului. „Nu pot să mă uit la acest film și să fiu mândră de ceea ce am făcut. Am stat acolo și m-am uitat la Keith [Urban] și l-am întrebat: „Sunt bună în acest film?”, a povestit pentru un post de radio din Sydney.

4. Meryl Streep

Chiar dacă a primit o nominalizare la Oscar pentru interpretarea din The French Lieutenant’s Woman, Meryl Streep nu este de părere că interpretarea a fost grozavă. Gândindu-se la acea peliculă, actrița a recunoscut că era tânără și că structura filmului a îngreutat lucrurile. „Parte din structură era oarecum falsă. Eram tânără și la început în chestia asta. Nu am fost atât de încântată. Nu am simțit că trăiesc acea experiență”, a spus ea la The Graham Horton Show.

5. George Clooney

George Clooney a catalogat filmul Batman & Robin din 1997 drept unul nereușit. Actorul a declarat că i-a fost dificil să aibă o prestație bună și că nu ar fi putut face nimic diferit pentru a-l îmbunătăți. „Akiva Goldsman a scris scenariul. Și este un scenariu groaznic, vă va spune el. Sunt jalnic în acest film, vă spun eu”, a povestit actorul în emisiunea lui Howard Stern.

6. Kate Winslet

Nimeni nu poate nega faptul că filmul Titanic a consacrat-o pe Kate Winslet, dar ea nu e mândră de prestația pe care a avut-o. „La fiecare scenă spun: „Serios, într-adevăr?” Chiar și accentul meu american, nu pot să-l ascult. Este îngrozitor. Sper că e mult mai bine acum. Sună îngrozitor. Îmi e greu să mă uit la toate filmele mele, dar când am văzut Titanic am spus: „Vreau să-l fac din nou”, a declarat ea pentru The Telegraph.

7. Amanda Seyfried

Amanda Seyfried nu este mulțumită de felul în care a cântat în Les Misérables și dacă ar avea posibilitatea, ar reface cu totul filmul. „În cariera mea am avut o mulțime de momente în care pur și simplu să regret. Mi-aș dori să pot reface complet Les Misérables pentru că felul în care am cântat live… încă am coșmaruri legate de asta”, a recunoscut actrița în cadrul unui episod din serialul „Actors on Actors” de la Variety.

8. Eddie Redmayne

Criticii nu au avut cuvinte de laudă la adresa prestației actorului Eddie Redmayne din Jupiter Ascending și se pare că de aceeași părere a fost și el, după cum a declarat pentru GQ. „Am câștigat un premiu pentru cea mai proastă performanță a anului. Deci da, chiar a fost o performanță destul de proastă pentru cariera mea.”

9. Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy a crezut că după interpretarea din The Witch nu va mai lucra niciodată la Hollywood. Când a văzut filmul pentru prima dată, a plâns și nu a suportat să se vadă pe ecran. „M-am gândit că nu voi mai lucra niciodată. Încă mă trec fiorii când mă gândesc la asta. Am avut sentimentul că i-am dezamăgit pe oamenii pe care îi iubesc cel mai mult pe lume. Nu am făcut bine„, a povestit pentru The Hollywood Reporter.

10. Christian Bale

Christian Bale a avut alte așteptări cu privire la trilogia The Dark Knight, iar la un moment dat s-a simțit eclipsat de regretatul său coleg de platou, Heath Ledger. „Nu prea am reușit ceea ce am sperat că voi face de-a lungul trilogiei. M-am gândit că Heath [Ledger] este mult mai interesant decât mine și de ceea ce fac”, a mărturisit pentru Yahoo Movies.

