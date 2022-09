Celebrități care au dezvăluit ce și-au cumpărat din primul lor salariu, iar declarațiile lor te vor surprinde

De la mașini, articole vestimentare, obiecte decorative, investiții în educație sau în propriile pasiuni, vedetele și-au cheltuit primul lor salariu pe lucruri la care probabil nu te-ai aștepta. Iată ce au spus vedetele despre achizițiile lor din primii bani câștigați:

1. America Ferrera

America Ferrera a povestit în 2019, în cadrul unui interviu pentru InStyle, care a fost primul ei job, dar și ce anume și-a cumpărat din primul ei salariu. „Primul meu loc de muncă a fost la un film Disney Channel numit Gotta Kick It Up!. Nu-mi vedea să cred cu câți bani eram plătită ca să fac ceea ce mi-am dorit dintotdeauna să fac. Aș fi plătit ca să dansez și să fiu într-un film. (…) Din primul meu salariu mi-am cumpărat o mașină. Era un Mitsubishi Mirage din 2000. A fost folosit și cred că m-a costat 12.000 de dolari.”

2. Kerry Washington

Kerry Washington a preferat să-și achiziționeze din primii bani câștigați un lucru de care chiar avea nevoie. Actrița cunoscută pentru rolul din serialul Scandal a povestit în 2016 pentru The Hollywood Reporter faptul că: „Save the Last Dance a fost al doilea film al meu și aveam o diurnă. Nu-mi venea să cred că cineva îmi dă bani. Mi-am restrâns bugetul și, la sfârșit, am folosit toți banii din cele trei luni și mi-am cumpărat primul laptop.”

3. Jennifer Lopez

La fel ca America Ferrera, și Jennifer Lopez și-a cumpărat o mașină din primul ei salariu. „Conduceam o Honda pe care mi-o dăduse Keenen Ivory Wayans când jucam în In Living Color și mergeam cu ea la fiecare audiție. Când am primit un rol într-un serial, mi-am cumpărat un Mercedes. Îmi amintesc că semnam contractul și în aceeași săptămână mă despărțeam de iubitul meu”, a precizat Jennifer Lopez într-un interviu pentru The Hollywood Reporter de acum câțiva ani.

4. Brad Pitt

Pentru Brad Pitt, a fost important să-și achiziționeze o serie de obiecte decorative. „Când am primit primul meu salariu de la locul de muncă deja cunoscut, l-am cheltuit pe un scaun Craftsman de epocă și o lampă Frank Lloyd Wright. Cu cel de-al doilea salariu, mi-am cumpărat un casetofon„, a spus actorul într-un interviu pentru Architectural Digest.

5. Nicole Kidman

În ceea ce o privește pe Nicole Kidman, actrița le-a făcut un cadou părinților ei. „Le-am cumpărat mamei și tatălui meu o mașină de spălat. Ulterior, mi-am cumpărat niște cizme care s-au dovedit a fi cele mai tari cizme pe care le-am văzut vreodată în viața mea”, a declarat Nicole Kidman pentru Time în 2018.

6. Sarah Paulson

Sarah Paulson a preferat să-și satisfacă plăcerile personale, așa că și-a cumpărat articole vestimentare atât pentru ea, cât și pentru prietenii ei. „Am cumpărat o mulțime de lucruri de la Gap pentru că aveam 19 ani. Încă locuiam acasă și o dublam pe Amy Ryan pe Broadway în The Sisters Rosensweig, iar cecul meu a fost semnificativ. M-am dus la Gap în fiecare zi și le făceam cadouri tuturor prietenilor mei”, a povestit actrița pentru The Hollywood Reporter în 2016.

7. Ashley Graham

Ashley Graham și-a dorit să facă o altfel de investiție. „Probabil că prima mea achiziție importantă a fost o pereche de pantofi cu platformă Chanel. Dar cel mai mult am cheltuit pe un antrenor personal, nu aveam nici o idee ce să fac la sală și îmi doream foarte mult să învăț cum să folosesc toate aparatale”, a spus modelul pentru People în 2019.

8. Tom Cruise

Tom Cruise are o relație apropiată cu familia lui, așa că prin intermediul primului său salariu și-a ajutat sora. „Am plătit pentru studiile universitare ale surorii mele. Și din următorul salariu, i-am cumpărat celeilalte surori o mașină„, a povestit actorul la The Graham Norton Show.

9. Rami Malek

Rami Malek a cunoscut o notorietate fantastică după interpretările din Mr. Robot și Bohemian Rhapsody. Actorul a dezvăluit pentru GQ ce anume a făcut cu primii săi bani caștigați. „Am ajuns să-mi dau un salariu pe propriul meu expressor.”

10. Brie Larson

Brie Larson și-a cumpărat un lucru care are legătură cu pasiunea ei pentru muzică. „Prima mea achiziție adevărată pe care mi-o amintesc a fost o chitară electrică albastră”, a mărturisit Brie Larson pentru GQ.

Foto: Hepta, Arhiva ELLE