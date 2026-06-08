S-a întâmplat ceva în cuplu, iar anxietatea te copleșește? Strategii să te calmezi

Anxietatea ta este generată de ceea ce gândești, interpretezi, de scenariile pe care ți le faci. Iar impactul poate fi serios pentru propria persoană dar și pentru cuplu.

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  de  Cristescu Catalina
S-a întâmplat ceva în cuplu, iar anxietatea te copleșește? Strategii să te calmezi

Când apare un conflict între voi, aveți o discuție care te lasă în ceață sau nemulțumită, partenerul se distanțează emoțional, afli ceva care te rănește, anxietatea se poate instala, chiar viața ta să fie dată peste cap de o tulburare de anxietate. Așa că mintea începe să caute explicații, să anticipeze, să construiască scenarii negative, să interpreteze fiecare detaliu drept o dovadă că relația este în pericol, totul la pachet cu multă vigilență și o tendință foarte ridicată de control. Înainte să iei decizii din frică, pe baza unui scenariu sau să reacționezi impulsiv, este util să îți recapeți echilibrul emoțional.

Ce îmi arată realitatea?

Este o întrebare de bază la care să te raportezi mereu. E important să separi faptele de interpretări și să te întrebi ce s-a întâmplat concret versus ce presupui tu că înseamnă. Căci de multe ori anxietatea transformă incertitudinea în certitudini negative dar construite de tine, nu documentate. De exemplu, faptul că partenerul a răspuns mai rece la un mesaj nu înseamnă automat că și-a pierdut interesul sau că relația se destramă.

Atenție la verificări

Poate că simți nevoia să îi scrii și să îl suni repetat, să îi verifici activitatea pe social media. Să te uiți când a fost ultima dată activ pe Whatsapp. Să ceri constant reasigurări de tipul poze din locurile unde se află, să îți dea localizarea sa sau să analizezi conversațiile avute de zeci de ori. Ba chiar discuți și cu Chatgpt ore întregi și îi diseci împreună cu AI comportamentul milimetric. Aceste lucruri pe care le faci reduc anxietatea pe termen scurt, dar o alimentează pe termen lung. Ele se numesc comportamente de siguranță, de verificare, în care eviți să te confrunți cu ceea ce simți și nu îți gestionezi, reduci, elimini anxietatea într-o manieră corectă.

Nu trebuie acum!

E important să poți tolera incertitudinea, dezamăgirea sau teama fără să reacționezi imediat. Faptul că te simți copleșită nu înseamnă că trebuie să rezolvi situația chiar acum. Uneori, cel mai sănătos lucru pe care îl poți face pentru relație este să îi oferi emoției timp să se așeze, un timp de procesare emoțională, plus un spațiu pe care să îl ai între factorul declanșator și reacția ta. Da, când anxietatea este intensă, există riscul să ameninți cu despărțirea pe care nici nu ți-o dorești real, să faci acuzații pe care apoi să le regreți, să pui presiune la momentul nepotrivit pentru a obține răspunsuri imediate. Așteaptă până când intensitatea emoțională scade. Problemele reale din relație merită discutate, dar dintr-o stare care să îți permită claritate.

Selectează mai bine…

… persoanele cu care vorbești. Vrei să te descarci, ok, fă-o, dar nu alege prietena panicardă sau pe cea care știi bine că are o apetență crescută pentru dramă, care face interpretări mai ample decât ale tale. Unele persoane îți validează emoțiile dar te ajută și să vezi situația mai obiectiv. Altele îți alimentează scenariile catastrofice. Alege cu grijă cui îi ceri sprijin atunci când ești vulnerabilă.

Folosește-te și de corp

Uneori nu îți poți accesa raționalul deoarece emoționalul e ca un termometru care îți arată temperatura 40 de grade. Și, evident, e foarte dificil să gândești logic și să te ancorezi în prezent, în realitate. Atunci corpul devine un instrument util. Explorează mediul înconjurător cu ajutorul simțurilor: descrie în detaliu 5 lucruri pe care le vezi, 4 pe care le auzi, 3 pe care le atingi, 2 pe care le miroși, 1 pe care îl guști. Împinge-te cu spatele într-un perete ca și cum vrei să-l muți. Fă exerciții de respirație abdominală sau exerciții de relaxare, meditații, ghidate sau cu sunete.

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Foto: PR

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