Stai foarte mult pe social media? De ce asta ar putea să devină o problemă în cuplul vostru

Social media este astăzi o normalitate, până și bunicuțele au cont pe Facebook sau TikTok. Și nu doar că vezi social media ceva banal, ci un gest obișnuit automat pe care îl faci când iei telefonul în mână. Ai încheiat o convorbire? Intri puțin și pe social media ca un gest reflex. Ai luat telefonul să-l muți de pe masă, lângă tine pe canapea, același lucru. Dimineața la cafea să nu fii cu telefonul lipit de mână și toate conturile pe care le ai analizate pe rând? Care e problema, doar toată lumea face asta, nu? Te interesează alinierea socială sau sănătatea cuplului tău?

Mai puțină concentrare

Atenția ta este întinsă ca un elastic, creierul bombardat cu informații, imagini, și ca atare se creează o încărcătură mintală suplimentară de care chiar nu ai nevoie. Ai adunat deja oboseală, stres peste zi, probleme de serviciu care nu-ți dau pace, ceva situații neplăcute în familia de origine sau în grupul de prieteni. Aglomerația mintală primește social media ca pe un fel de cireașă în vârful tortului. Și cum te face asta acasă? Mai distrasă, mai puțin atentă, cu o capacitate mai mică de concentrare și orientare către partenerul tău.

Tulburări de somn, intimitate?

Să stai cu telefonul în mână și să dai scroll înainte de culcare afectează calitatea somnului, ceea ce se traduce apoi prin irascibilitate și tensiuni în relație ce clar pot fi evitate. Telefonul ca aparat este o formă de distragere și acel instrument care pune distanță între voi doi chiar și când sunteți împreună în pat. Unul se uită la televizor, celălalt stă pe telefon pe social media, fiecare evadând în altceva, iar intimitatea dintre voi este ignorată și nehrănită. Aceeași intimitate emoțională care este blocată, complicitate intelectuală care nu mai este cultivată când fiecare este imersat în dispozitivul său de unde își ia informațiile la nivel individual. Să vă uitați împreună la un documentar, la știri, la un talkshow, naște comentarii, interacțiune între voi doi.

FOMO

Această teamă de a pierde lucruri interesante din viața reală se transpune și în frica de a nu pierde lucruri interesante din universul online. Să fii la curent cu ce face fiecare, ce postează, ce evenimente sunt anunțate, toate astea te pot face la un moment dat să trăiești mai mult în online decât în offline. Să nu mai fi atentă la partenerul tău, interesată de activități împreună, deoarece descărcarea dopaminică primită din online e mai rapidă și mai ușoară, nu presupune vreun mare efort din partea ta.

Pe de altă parte, tot ceea ce vezi anunțat pe social media se transformă într-o obligație a voastră de cuplu să bifați fiecare eveniment, petrecere, expoziție. Nu mai contează dacă aveți timp, bani, energie, dacă e ceva ce chiar vă place sau se transformă într-o obligație socială, pentru a da bine. Un trai superficial în care și conectarea emoțională dintre voi devine pusă sub semnul întrebării.

