Cum reușește Dana Săvuică să se mențină în formă la 56 de ani: „Așa e ritmul meu”

Dana Săvuică și-a dezvăluit secretele siluetei sale. Fostul model a împărtășit o parte din regulile de la care nu se abate pentru a se menține în formă la 56 de ani.

Dana Săvuică, despre principiile din stilul ei de viață

Dana Săvuică demonstrează că indiferent de vârstă, trebuie să acordăm atenție sănătății noastre și echilibrului nostru. Vedeta are grijă să aibă un stil de viață sănătos și adaptat nevoilor ei. Dana Săvuică a integrat fastingul intermitent, însă, pe lângă acesta, are o alimentație sănătoasă.

„Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu. Încerc să mănânc seara pe la ora 18.00 și a doua zi mai mănânc pe la 14-15 așa. E mult da, sunt multe ore, dar așa e ritmul meu și, dacă nu simt nevoia să mănânc, nici nu mă forțez (…) Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale”, a spus Dana Săvuică pentru Click!

Dana Săvuică a oferit câteva sfaturi pentru femeile care au atins maturitatea.

„Un sfat pentru o astfel de femeie ajunsă la maturitate?! Să aibă încredere în ea, să se pună pe primul loc, să se iubească mult mai mult pe ea și să nu se mai simtă vinovată pentru asta. Alt sfat ar fi să-și aducă aminte de pasiunile ei din tinerețe și să le transforme în realitate.”

Dana Săvuică, despre stilul ei de viață

Foarte mulți se întreabă cum reușește Dana Săvuică să se mențină mereu în formă. Vedeta a fost sinceră și a răspuns acestei curiozități, dezvăluind care sunt regulile pe care le aplică în stilul ei de viață. Atât alimentația, precum și sportul sunt de bază în cazul ei în menținerea sănătății.

„Mișcarea e sfântă. Fie că faci sport sau plimbări prin parc, câteva ture în jurul casei, într-un ritm alert, este ideal pentru sănătate și arderi. Nutriția, ceea ce mănânci, ține doar de tine. Sunt foarte bune produsele bio, de fermă. Totul trebuie însă consumat în cantitate mică”, a spus Dana Săvuică pentru Click.

Dana Săvuică și-a dezvăluit secretul siluetei

Dana Săvuică se poate mândri cu o siluetă de invidiat. Vedeta a dezvăluit cum reușește să se mențină tot timpul într-o formă excelentă.

Într-un interviu, Dana Săvuică și-a dezvăluit secretul siluetei de invidiat și cum reușește să se mențină în cea mai bună formă, atât fizic, cât și psihic. Fostul model în vârstă de 56 de ani a precizat că cel mai important este echilibrul, iar odată cu trecerea anilor a dobândit și mai multă înțelepciune. Prin urmare, acesta constă în „puțin din toate.'

„Secretul are câte puțin din toate: gene bune, sport, înot, balet și dans modern în copilărie, o gândire pozitivă, chiar optimistă, și o înțelepciune care vine odată cu vârsta, o experiență de viață și care m-a învățat că fericirea se regăsește în toate lucrurile care te-nconjoară, în oamenii care rămân loiali și aproape de tine la greu, în munca pe care o faci din pasiune și în captarea clipei trăind la maxim ca și când nu exista ziua de mâine”, a declarat Dana Săvuică pentru Unica.ro.

Foto: Instagram

