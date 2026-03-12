Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”

După ani de succes în televiziunea din România, Iulia Vântur a ales să își urmeze intuiția și să își refacă viața la mii de kilometri distanță, în India. Decizia de a renunța la o carieră stabilă în media pentru a explora o zonă artistică complet nouă – muzica – a fost privită cu scepticism de mulți, dar pentru ea a fost începutul unei transformări profunde.

Iulia Vântur, despre comentariile jignitoare pe care le primește

Iulia Vântur își trăiește visul în India de mai bine de un deceniu, unde a reușit să-și construiască o carieră muzicală de succes. Pe parcursul acestui timp, a avut ocazia să cânte alături de artiști celebri și să urce pe scene importante ale lumii.

Deși a ales mereu discreția atunci când vine vorba despre viața personală, Iulia Vântur nu evită subiectele sensibile atunci când decide să vorbească deschis.

Într-un interviu acordat recent, Iulia Vântur a vorbit despre comentariile jignitoare pe care le primește în mediul online. Artista a mărturisit că nu are timpul necesar de a se ocupa corespunzător de conturile sale de socializare, având un program foarte încârcat.

„Despre comentarii… câteodată le citesc, la unele râd, la cele justificate iau aminte, la cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar cu compasiune. Oamenii au nevoie de bunătate, nu de judecată. Eu funcționez după mottoul ‘fii tu cel care face schimbarea’. Răutății să nu-i răspunzi niciodată cu răutate sau judecată. Tocmai acei oameni au nevoie de înțelegere, de dragoste. Și câteodată văd și schimbare. De foarte multe ori, pentru că le vorbesc sincer, din suflet, își cer iertare și lasă masca jos. Atunci câștigăm omenie, nu urmăritori. Părinții mei au fost afectați de diverse titluri, comentarii, mai ales că erau și eram departe. Din păcate, cred că pentru ei a fost cel mai greu, însă pe măsură ce au văzut cu ochii lor realitatea și dinamica spațiului public, nu au mai dat importanță acestor comentarii”, a povestit ea pentru VIVA!.

Iulia Vântur, despre cum a perceput-o presa din India

Într-un interviu recent, vedeta a vorbit despre cum a fost percepută de presa din India, în special în perioada în care a pășit pentru prima dată în industria de divertisment de acolo.

„Presa indiană nu știa cine sunt. Eu nu voiam să ies în evidență deloc. De-abia când am început să muncesc mai mult, să merg pe drumul ăsta, am acceptat să ies puțin la lumină. Era curiozitatea, eram un personaj nou în industria bollywoodiană. A fost curiozitate, apoi erau ușor intrigați, adică ce fac eu acolo? Sunt mulți cârcotași și acolo. Nu sunt atât de incisivi ca și aici. Ei înțeleg că oamenii au nevoie să își păstreze viața personală pentru ei înșiși, și atunci nu sunt atât de incisivi”, a explicat Iulia Vântur pentru Fanatik.

De asemenea, Iulia a vorbit și despre diferențele dintre stilul de viață din România și cel din India. Artista recunoaște că cel mai dificil a fost să se adapteze la aglomerația și zgomotul urban din marile orașe indiene.

„Cred că aglomerația, gălăgia… Nu e în București ca în India, e mult mai multă agitație acolo. Și pentru mine a fost o trecere neașteptată, dar în același timp știam cât de mult îmi doream asta. Eram pasionată de muzică și înainte, dar mi-a adus viața bucuria de a transforma asta în carieră. E chiar o binecuvântare să cânt și să bucur oamenii cu asta. E o mare diferență, dar eu spun că toți suntem niște diamante, pe care atunci când le șlefuim avem diverse fațete care strălucesc, doar că trebuie să le șlefuim.”

Foto: Instagram

