Ioana Grama, declarații rare despre fostul ei soț și creșterea fiicei lor, Ayana: „Suntem niște părinți extrem de implicați”

Ioana Grama a vorbit cu sinceritatea despre relația pe care o are în prezent cu fostul ei soț. După divorț, creatoarea de conținut și Alexandru Țăgurean, care este pilot de linie, au decis să aibă custodia comună a fiicei lor, Ayana.

Cum se înțeleg Ioana Grama și fostul ei soț

În 2021, Ioana Grama s-a despărțit de soțul ei, Alexandru Țăgurean. Cei doi s-au căsătorit civil pe data de 24 august 2019, ceremonia având loc în Parcul Central din Cluj-Napoca. Naşii celor doi au fost Sînziana Iacob, o cunoscută creatoare de conținut de fashion şi beauty, şi partenerul ei, Alexandru Iacob.

Ioana Grama și fostul ei soț, Alexandru Țăgurean, au devenit părinți în luna octombrie a anului 2019, având împreună o fetiță pe nume Ayana. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au păstrat o relație apropiată și se ocupă împreună de creșterea și educația fiicei lor.

Ioana Grama și Alexandru Țăgurean au continuat să mențină o relație armonioasă după divorț. Recent, creatoarea de conținut a vorbit despre cum se descurcă în ceea ce privește creșterea fiicei sale. În timp ce fostul ei soț are parte și de ajutor, atunci când Ayana se află la el, nu același lucru se poate spune și despre Ioana Grama.

„Alex are ajutor zilnic de la părinții lui pentru care suntem extrem de recunoscători. Se implică foarte mult, nu am putea trăi fără ei nici eu, nici Alex, însă eu nu îi am pe părinții mei la dispoziția mea (…) Sunt tot felul de situații pe care nu le cunoașteți (…) Amândoi suntem niște părinți extrem de implicați și facem tot ce putem pentru creșterea Ayanei. Nu am ce să îi reproșez lui Alex și nici el nu are ce să îmi reproșeze mie. Mai mult ne reproșează necunoscuții. Noi facem o treabă extraordinară. Când Ayana este la mine, sunt doar eu cu ea, iubitul meu nu locuiește cu mine. Nu doarme la mine, nu mă ajută cu creșterea copilului, așadar toate responsabilitățile cad pe umerii mei (…) Am foarte multe responsabilități și recunosc că îmi este greu (…) În fiecare zi a vieții mele, oamenii au așteptări de la mine (…) Este foarte solicitant”, a transmis Ioana Grama pe Instagram.

Ioana Grama nu se împacă cu fostul ei soț

Acum ceva timp, Ioana Grama a ținut să lămurească zvonurile conform cărora ar exista șanse de împăcare între ea și fostul ei soț, după ce au apărut împreună alături de fiica lor. Creatoarea de conținut a precizat că între ei există o relație de prietenie și atât.

„Am observat că de fiecare dată când postez ceva cu Alex primesc foarte multe mesaje, comentarii, să ne împăcăm, să facem un efort, să lăsăm orgoliile. Noi ne înțelegem așa de bine tocmai că nu mai formăm un cuplu. Noi, ca și cuplu, nu! Ca și prieteni, da! Nu vrem decât să arătăm oamenilor că se poate, se poate să ai o relație cu fostul partener chiar și după divorț. Iubirea nu reapare, nici sentimentele nu înfloresc, cel puțin nu pentru mine, eu nu mai am aceleași sentimente față de Alex și nici nu aș putea. Suntem prieteni, ne înțelegem extraordinar, pentru că nu ne-am greșit nici unul altuia cu ceva peste care să nu putem trece vreodată în viața asta. Știu că intențiile voastre sunt bune, dar când vezi în nenumărate rânduri aceleași mesaje… Nu ne împăcăm, pentru că nu ne mai iubim, pentru că nu am cum să mă împac cu un om pe care nu-l mai iubesc. Îl iubesc sub o altă formă, adică este tatăl copilului meu, îmi este prieten.”

