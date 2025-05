Ioana Grama, dezvăluiri sincere despre o posibilă împăcare cu fostul soț, Alex Țăgurean: „Dacă nici în uniformă…”

După ce relația cu Gabriel s-a încheiat în urmă cu câteva luni, Ioana Grama a început să primească tot mai des întrebări legate de o posibilă revenire la fostul soț, Alex Țăgurean, tatăl fetiței ei. Recent, cei doi s-au filmat împreună, alimentând speculațiile urmăritorilor.

Într-un moment filmat în lift, creatoarea de conținut și Alex au apărut zâmbind, iar imaginile au fost suficiente pentru ca internauții să presupună că ar putea exista o apropiere între ei. Totuși, Ioana a clarificat situația fără ezitare.

„Am filmat un video cu tatăl copilului, am răspuns întrebărilor voastre. Și nu, nu ne împăcăm. Dacă nici așa îmbrăcat în uniformă de piloți nu ne revin sentimentele… Toată lumea ne întreabă: ‘Nu faceți cumva să vă revină sentimentele?’. Nu revin, nu adică dacă nici așa, îmbrăcat așa, pentru că arată bine așa, nu e, e gata”, a declarat ea pe Instagram, lăsând clar că nu este vorba despre o reconciliere.

De altfel, relația dintre cei doi s-a menținut după despărțire tocmai datorită rolului comun de părinți. Ioana a vorbit deschis în trecut despre faptul că se înțeleg mult mai bine acum decât în perioada în care formau un cuplu. Chiar dacă mulți dintre fanii ei continuă să spere la o împăcare, influencerița a fost clară că, deși au ales drumuri separate, ei comunică armonios în ceea ce privește creșterea copilului.

Ioana Grama și partenerul ei, Gabriel, au decis să meargă pe drumuri separate, iar creatoarea de conținut recunoaște că această despărțire îi afectează starea de bine.

Cei doi au mai trecut printr-o separare în urmă cu un an, însă au decis ulterior să mai dea o șansă relației lor. Acum, însă, despărțirea pare a fi definitivă, așa cum a mărturisit Ioana Grama.

Creatoarea de conținut a dezvăluit că povestea de iubire s-a încheiat în urmă cu două luni, marcând sfârșitul relației cu partenerul ei. Deși a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, Ioana Grama a recunoscut că acum se simte ceva mai bine, fiind convinsă că timpul le vindecă pe toate.

„Din păcate, relația mea cu Gabi s-a încheiat acum două luni. A fost o perioadă în care am fost tristă, dar a trecut. Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, pentru că am mai vorbit o singură dată și apoi ne-am împăcat. (…) A fost relația din care am învățat cele mai multe lecții și care m-a făcut să mă uit la mine din toate punctele de vedere, și care m-a făcut să îmi doresc să lucrez la mine și să schimb lucruri.”, a spus Ioana Grama.