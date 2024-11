Ioana Grama, vacanță superbă în munții Dolomiți. Cu ce actor celebru s-a întâlnit la recepția hotelului unde a fost cazată

Ioana Grama s-a bucurat de o vacanță de vis alături de partenerul ei, Gabriel. Creatoarea de conținut și iubitul ei au ales să meargă în munții Dolomiți, care se află în nordul Italiei.

Ioana Grama a împărtășit pe Instagram mai multe imagini superbe din vacanța petrecută în munții Dolomiți.

„Astăzi am închiriat biciclete din Ortisei și am favut un traseu la recomandarea unor localnici. Nu are rost să vă descriu ce ne-a fost dat să vedem, de fapt nici nu am cum. Las pozele să vorbească, deși realitatea a fost mult mai impresionantă”, a scris Ioana Grama pe Instagram.