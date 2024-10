Loredana, declarații rare despre viața ei amoroasă după divorțul de Andrei Boncea: „Știi cum e, sunt singură când…”

În primăvara anului trecut a devenit public faptul că Loredana Groza s-a despărțit de soțul ei, Andrei Boncea. Cei doi s-au căsătorit în 1998 și au împreună o fiică, pe Elena. Tatăl artistei, Vasile Groza, a fost cel care a făcut o serie de mărturisiri despre cei doi, dezvăluind că aceștia nu mai formează un cuplu.

Loredana Groza este discretă când vine vorba de viața ei personală. Până acum, artista și Andrei Boncea nu au făcut declarații despre despărțire.

Loredana a fost recent invitată în podcastul lui Mihai Bobonete și a fost întrebată despre viața ei amoroasă și divorț. Artista a preferat să nu dea un răspuns concret, însă replicile ei au fost memorabile.

„Singurică? O fată singură-n noapte. We invented the concept (n. red.: traducere din engleză: Noi am inventat conceptul)”, a declarat Loredana.

„Tu ești singurică, dar, pe partea astălaltă…”, a continuat Bobonete.

„Bă, știi cum e, sunt singură când vreau eu”, a adăugat Loredana Groza.