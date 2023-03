Ioana Grama, detalii despre operația de rinoseptoplastie: „Nu mă doare absolut deloc”

Ioana Grama este una dintre cele îndrăgite creatoare de conținut de la noi. Recent, ea a trecut printr-o operație de rinoseptoplastie și a hotărât să împărtășească cu urmăritorii ei ce presupune această intervenție. Ioana Grama a oferit detalii despre intervenția suferită și le-a promis oamenilor că va răspunde tuturor curiozităților legate de subiect.

Creatoarea de conținut a trecut zilele trecute printr-o operație de rinoseptoplastie, după o lungă perioadă în care și-a făcut curaj să facă acest pas. Ioana Grama a postat imagini înainte și după operație, iar la scurt timp a fost externată. Ajunsă acasă, aceasta a oferit mai multe detalii despre intervenție și le-a explicat urmăritorilor ei în ce anume constă aceasta și cum se simte acum.

Deși s-a așteptat să se învinețească sau să i se umfle zona feței, recuperarea merge foarte bine și a rămas surprinsă de primele rezultate. Ioana Grama a specificat că nu a durut-o deloc operația și se simte foarte bine, chiar și la scurt timp după ce a plecat din spital.

„Am decis să mă sacrific eu, fetelor, și să vă arăt în mod real ce înseamnă operația asta de rinoseptoplastie. (…) M-ar fi ajutat și pe mine să văd, real, cum arată un om după operație. O să revin cu tot felul de informații și detalii în legătură cu operația mea. Oricum, mi se pare că arăt foarte ok în comparație cu… nu știu, din ce am văzut, lumea se umflă foarte tare în general și se învinețește foarte tare. Bine, diferă cred de la corp la corp, dar îmi imaginam că o să fiu foarte vânătă și cu ochii roșii și chiar nu mi se pare că e nimic exagerat. Nu m-a durut absolut nimic, nu mă doare nasul, nu mă doare absolut deloc, simt o presiune cumva, o greutate, dar durere, zero. Nu pot să respir, am un spray pentru nas cu care mă dau dimineața și seara”, a continuat Ioana Grama.