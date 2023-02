Jorge, în vacanță împreună cu familia lui cu puțin timp înainte de operație. Ce destinație a ales artistul

Jorge se relaxează într-o vacanță departe de România. Artistul a plecat împreună cu familia lui în Dubai și a împărtășit cu fanii câteva cadre cu activitățile lor din această escapadă.

Jorge se află în Dubai alături de soția lui, Ramona Prodea, Karina, fiica din căsătoria cu fosta soție, și de David, băiatul pe care îl are alături de actuala parteneră. Artistul are parte de experiențe inedite în vacanță, despre care a ales să povestească pe contul lui de Instagram.

„Tina ne-a mângâiat sufletele. Am simțit o eliberare de orice energie negativă. Am ieșit din apă fascinați și eu și @davidpapagheorghe

Terapie curată. Am încercat să o pupăm dar a zis că nu se pupă de la prima întâlnire, ceea ce recomandăm și noi fetelor. 😀🤗

Să aveți un miercuri fabulos! ❤️

AMR 6 zile până la operație”, a transmis Jorge pe Instagram.