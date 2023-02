Anghel Damian, dezvăluiri despre relația cu fosta lui parteneră, Lia Bugnar: „Omul matur eram mai degrabă eu decât ea”

Lia Bugnar și Anghel Damian au avut o relație mai bine de opt ani, cei doi fiind foarte discreți în privința vieții personale. Cei doi s-au despărțit, iar în prezent regizorul și scenaristul serialului „Clanul” de la PRO TV este într-o relație cu Theo Rose, cu care va avea un copil.

Lia Bugnar și Anghel Damian au păstrat discreția cu privire la relația lor și au ținut-o departe de ochii publicului. Cei doi nu au dezvăluit că s-au separat până când nu au apărut imaginile cu el și Theo Rose în timp ce se sărutau. De asemenea, Anghel Damian lucrează împreună cu fosta lui parteneră, Lia Bugnar, la scenariul serialului „Clanul”, proiect în care Theo Rose interpretează un rol principal.

Invitat recent în podcastul „Aproximativ discuții” al lui Gojira, Anghel Damian a vorbit deschis și despre relația pe care a avut-o cu Lia Bugnar, dar și cum l-a afectat divorțul părinților săi, actorii Laurențiu și Anca Damian.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea. Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei, divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira.