Incidentul prin care a trecut Lia Bugnar. Motivul pentru care a ajuns la spital: „Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”

Lia Bugnar a dezvăluit pe contul personal de Facebook faptul că a suferit un accident. Actrița și scenarista în vârstă de 53 de ani le-a povestit urmăritorilor toate detaliile cu privire cu la incidentul prin care a trecut.

„Nu că asta trebuie să v-o povestesc, să nu râd singură. Azi când mă întorceam de la sport am căzut de pe bicicletă. Nu mai contează cum s-a întâmplat, esența e că singură, nederanjată de nimeni, pe o stradă pustie, am căzut ca pleașca și mi-am spart barba. În stilu-mi complet neipohondru am venit acasă și am stat o vreme sperând că se vindecă văzând cu ochii. Nu s-a-ntâmplat, tot curgea sânge, practic, arătam bine pentru chestia cu halouinu’, doar că eram un pic în contratimp.”