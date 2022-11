Decizia neobișnuită luată de Jorge. De ce artistul a renunțat o perioadă la social media

Jorge este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, care s-a remarcat prin talentul lui, dar și prin carisma care a prins imediat la public. Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, se mândrește cu fiecare ocazie cu familia lui. Artistul are o fiică pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, David, pe care îl are alături de actuala soție, Ramona Prodea. Partenera cântărețului are o fiică, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră fiica lui.

Artistul are o relație foarte apropiată cu fanii, cărora le împărtășește momentele importante din viața lui și îi ține la curent cu evenimentele la care participă sau care sunt importante pentru familia lui.

Cu toate acestea, Jorge a surprins pe toată lumea cu absența lui de câteva săptămâni bune de pe rețelele de socializare, mulți fani întrebându-l care este motivul din spatele acestei decizii radicale.

Artistul a povestit de ce a luat decizia de a sta departe de lumea virtuală timp de trei săptămâni și se declară foarte mulțumit de această pauză, de care chiar a simțit că are nevoie.

„Eu trei săptămâni n-am postat nimic pe social media. Nu un story, nimic, nici TikTok, nici Instagram. Aproape că le-am șters. O singură dată am intrat și am zis: ‘Băi, nu mai vreau. Vreau să iau o pauză’. Nu mai puteam. Primul lucru când intram pe telefon, Instagram”, a dezvăluit Jorge în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Artistul a realizat astfel că are mult mai mult timp liber pe care să îl petreacă alături de cei dragi sau în care să facă lucruri cu adevărat importante pentru viața lui.

„După o săptămână, aveam timp. Nu mai trebuia să intru, să postez nimic. Mi-am dat seama că totul e scrollezi, să-ți ocupe creierul, să n-ai timp să gândești. Într-o zi m-am enervat, am închis telefonul și am zis că eu vreau să stau cu mine. După 20:30- 21:00, nu mai stau pe social media. Nu mai intru, pur și simplu. M-am săturat. Îți dai seama cât timp pierdem”, a mai dezvăluit Jorge.

După această pauză, artistul a revenit pe social media, postând câteva cadre din mini-vacanța pe care a petrecut-o alături de soția lui la Milano.

