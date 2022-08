Ce mărturisește Jorge, după 9 ani de căsătorie: „Relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție”

Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, are o familie numeroasă și toate motivele să se mândrească cu ea. Artistul o are pe Karina, fiica din căsătoria cu fosta soție, Alina Laufer, și pe David, băiatul pe care îl are alături de actuala parteneră, Ramona Prodea. Ramona are o fiică, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră fiica lui.

Jorge dezvăluie foarte des pe rețelele de socializare din momentele pe care le petrece cu familia, dar și imagini alături de copiii lui, spre încântarea fanilor săi.

Jorge și soția lui, Ramona Prodea, au aniversat 9 ani de căsătorie, iar artistul a vorbit într-un interviu recent despre cum și-a cunoscut soția și cum au devenit un cuplu.

„Relația cu soția mea a început timid, pentru că noi lucram împreună la teatru, unde eu jucam în „Romeo și Julieta”, iar ea venea la teatru cu Ilinca, fata noastră, care juca rolul Juliei în piesa pentru copii. Ilinca venea la toate repetițiile mele, iar Ramona o însoțea. Apoi, eu aveam un business cu flori, iar Ramona voia să facă daruri unor parteneri, și așa au început discuțiile, iar apoi am deschis o afacere împreună. Ulterior, eu am divorțat, iar relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție, cea în care suntem astăzi. Am avut multe suișuri și coborâșuri în relația asta, a fost foarte complicată la început, însă așa a fost să fie, așa trebuiau să se întâmple lucrurile”, a declarat Jorge într-un interviu acordat Viva.ro.

Jorge se declară un om împlinit, atât pe plan profesional, cât și personal, și vorbește mereu deschis despre problemele din viața de cuplu, dar și cum el și soția lui au reușit să le depășească.

„Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri. Anul acesta e foarte important pentru noi, deoarece schimbăm prefixul, Ilinca a împlinit 20 de ani, eu fac 40, iar Ramona, în toamnă, 50 de ani – vrem să sărbătorim cu timp mai mult petrecut împreună, să mergem în vacanțe. Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri. Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim”, a mai povestit artistul pentru sursa citată.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro