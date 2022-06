Ramona Prodea, soția lui Jorge, apariție superbă în costum de baie

Soția lui Jorge arată spectaculos în costum de baie la 49 de ani, iar imaginea publicată de către artist demonstrează acest lucru.

Jorge se află alături într-o vacanță în Turcia alături de soția lui, Ramona, băiatul lor, David, Karina, fiica artistului din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și de Ilinca, fiica pe care partenera lui o are dintr-o relație anterioară. Cazați la un resort de lux, aceștia se bucură de timpul pe care îl petrec împreună. Jorge a împărtășit cu fanii lui de pe Instagram o imagine cu Ramona în costum de baie. Fotografia cu soția lui Jorge a fost apreciată de către urmăritorii artistului, care au ținut să o complimenteze pe Ramona pentru silueta ei.

Jorge are o familie numeroasă și se mândrește cu fiecare ocazie cu ea. Artistul și Ramona Prodea s-au căsătorit în 2013.

Jorge a vorbit în podcastul „Acasă la Măruță” despre relația cu actuala lui soție, dezvâluind detalii inedite despre cum s-au cunoscut și cum a început povestea lui de dragoste.

Jorge a recunoscut că a fost surprins atunci când a aflat vârsta celei care îi este acum soție și de faptul că diferența de vârstă între ei este de 10 ani.

„Eu am avut chestii, dar nu din cauza banilor, din cauza diferenței de vârstă. Eu când am aflat că ea e cu 10 ani mai mare decât mine, eu am făcut 3 pași în spate. Ea nu mi-a zis mie luni de zile câți ani are. Ea avea un număr la mașină, 76 sau 78 nu știu cât și eu aveam 82. Și eu am presupus că e mai mare decât mine cu 4 ani. Am zis că asta nu contează. Eu aveam anul meu de naștere la mașină și am zis că așa are și ea. Am văzut apoi buletinul ei, și când am văzut că e în 72… eu nu am întrebat-o. Noi la început nu aveam treabă unul cu altul. Ăla a fost momentul în care am conștientizat că e cu 10 ani mai mare decât bine. Asta după divorț. Când am văzut asta, am zis că eu nu vreau, că eu vreau să golănesc, să fiu liber. Mă chemau atunci la emisiunea Burlacul, aveam și Te cunosc de undeva! Eu aveam viața mea, mă distram, câștigam bine. Atunci ne certam și ne tot împăcam din cauza vârstei, nu din cauza banilor”, a mai adăugat Jorge în podcastul „Acasă la Măruță.”